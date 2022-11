Uneori simt că suntem singuri împotriva tuturor! Scriem despre subiecte care supără, care deranjează și majoritatea păstrează o anumită distanță când vine vorba de acțiunile comise de unii. Fie că vine vorba de colegii din presă, de instituțiile care ar trebui să aibă controlul în țară și județ: Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi al Județului Maramureș, să nu mai vorbim de Instituția Prefectului care în acest județ nici nu există, dar și când vine vorba de voi, de marea majoritate a societății.

Probabil că știți mai bine ce faceți și cum faceți. Noi nu știm că suntem tineri, fără experiență și fără interese politice.

Totul a început de la scandalul în care a fost implicat domnul „senatoraș” Țâgârlaș. (VEZI MATERIAL). După care v-am prezentat pe scurt ce fac oamenii susținuți din umbră de acesta și cum sug din banii publici pentru a amenința cetățenii prezenți pe arenele sportive și se comporta ca ultimii golani cu cei care de altfel, le plătesc salariile. (VEZI MATERIAL).

Ce s-a întâmplat mai clar la meciul cu Progresul Spartac?

Controverse între suporteri, organizatori și fotbaliști la meciul de fotbal de Liga 2 dintre CS Minaur Baia Mare și Progresul Spartac. Firma de securitate angajată de CS Minaur pentru a asigura buna desfășurare a meciurilor, atât la handbal cât și la fotbal, solicită la intrarea ca spectatorii să nu aibă asupra lor obiecte contondente, făcând în acest sens un control amănunțit la intrare. Galeria Commando Buldogs a părăsit nemulțumită tribunele Stadionului „Viorel Mateianu”, după ce personalul firmei de securitate a solicitat ca acei câțiva suporteri din galerie, care aveau umbrele la ei, să părăsească stadionul sau să depună umbrelele la intrarea în stadion. În tot acest timp, reprezentanții firmei de pază aveau la ei umbrele și le foloseau.

„Ne simțim mai „acasă” când mergem în deplasări. Ni se oferă mult mai mult respect fața de ce ni se oferă in orașul nostru (aici vorbesc de partea de securitate). Tot noi suntem cei verificați la sânge, iar alții când vin la noi in deplasări, arunca petarde, aprind fumigene, fac ce vor. In cazurile acelea, întreb si eu, ce face firma de paza si jandarmeria? Stau si se uita la spectacol. Iar noi, suntem in continuare avertizați la fiecare meci, de parcă noi am fi cei din deplasare” – a fost reacția lui Rareș, un suporter băimărean.

Pentru că nu e normal ceea ce se petrece, continuăm! Și pe noi au încercat să ne tragă pe dreapta, să ne oprească, dar surpriză: Cel puțin încă nu le-a ieșit!

Am solicitat Inspectoratului de Jandarmi al Județului Maramureș o serie de informații cu privire la următoarele aspecte:

1. Care sunt obiectele interzise pe arenele sportive;

2. Referitor la spațiile în care se depozitează obiectele care sunt luate de la spectatori la intrarea în arene. Dacă nu sunt astfel de spații cine e sancționat și ce măsuri se iau pentru respectarea legii.

3. Îndatoririle Jandarmeriei la evenimentele sportive.

4. Dacă este legal pe arenele sportive, în aer liber ca firmele de securitate să vină cu paza canină?

5. Ce sancțiunile s-au aplicat în cursul acestui an de Jandarmerie pentru nerespectarea acestor aspecte.

6. La meciul de handbal cu Ferencvaros, ce sancțiuni s-au luat pentru abuzul jandarmilor și firmei de pază pentru agresarea unui suporter. (sunt imagini publice care au fost postate și care încă sunt publice.)

Mai departe, am stat de vorbă cu unul dintre cei mulți care au fost agresați sau lezați de angajații firmei de pază despre care este vorba și ne-a pus o întrebare firească, în spirit civic:

Ce caută la o firmă de securitate un om care are o sentință judecătorească pentru purtare abuzivă și disturbarea liniștii și ordinii publice? De ce mai are atestat și mai ales, de ce este trimis la astfel de evenimente în care relaționează cu sute, poate mii de oameni?

Apoi, mai prezentăm un argument, ce-i drept, puțin mai vechi. Așa ne întrebăm dacă așa trebuie să se comporte reprezentanții unei firme de pază și securitate la o intervenție. Contextul intervenției lor are în vedere o mică ceară dintre doi prieteni de pahar.

Mai jos vă prezentăm răspunsul oferit de către Conducerea Inspectoratului de Jandarmi al Județului Maramureș

„În urma solicitării dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș în 07.11.202, vă comunicăm faptul că:

1. Obiectele interzise pe arenele sportive sunt cele prevăzute la art.10 alin. 2 lit. b) sau la alin. 1 lit. r); din Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;

2. „Spațiile în care se depozitează obiectele care sunt luate de la spectatori la intrarea în arene” sunt cele prevăzute în articolul 10 alin. 1 lit. x) din Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, pentru lipsa unor astfel de spații este sancționat organizatorul competiției în conformitate cu prevederile art. 26 alin. 1 lit. c) din același act normativ iar măsurile care se iau pentru respectarea legii în astfel de cazuri sunt cele prevăzute de art. 26 alin. 2 din lege;

3. Îndatoririle Jandarmeriei Romane la evenimentele sportive sunt prevăzute în Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive la art. 2, art. 3, art. 4 alin.1), art. 5 alin. 5-8, art. 6 alin. 1), art. 7 alin. 5-6, art. 8 alin. 1) și art. 9 alin. 1), de asemenea competența de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor este prevăzută la art. 28 alin. 1) din lege;

4. Dotarea personalului firmelor specializate de protecție și pază care desfăşoară activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor în arena sportivă este prevăzută de art. 16 alin. 2) din Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, care prevede: „(2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfăşurată se stabileşte prin planul de acţiune, conform atribuţiilor fiecărui element de dispozitiv în parte” ;

5. În cursul anului 2022, cadrele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Pintea Viteazul” Maramureş nu au aplicat sancţiuni contravenţionale, firmelor de securitate, cu ocazia competiţiilor sportive;

6. În ceea ce priveşte meciul de handbal masculin din cadrul Cupei E.H.F. European League dintre echipele C.S. Minaur Baia Mare şi Ferencvaros T.C. Budapesta, din data de 27.08.2022, vă comunicăm faptul că măsurile de ordine publică au fost asigurate de către Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

Menționăm faptul că Jandarmeria Maramureș, conform atribuțiilor pe care le are pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe timpul desfășurării competițiilor și jocurilor sportive, în conformitate cu Legea nr. 550 din 29.11.2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române și Legea nr. 4 din 09.01.2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, modificată şi completată cu Legea nr. 10/2012, este alături și sprijină organizatorii competițiilor sportive cu privire la desfășurarea în condiții de siguranță a acestora precum și cu privire la stabilirea unor relații constructive cu suporterii echipelor în vederea prevenirii și evitării producerii unor fapte de încălcare a legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, ne exprimăm aprecierea pentru spiritul civic manifestat și vă asigurăm în continuare de toată disponibilitatea în ceea ce priveşte oferirea de informaţii de interes privind activitatea instituției noastre, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

Un răspuns care nu tare necesită prea multe comentarii, dar e de apreciat modul în care personalul din IJJ mențin relația cu presa. Bălării și articole de lege din care nu reiese nimic concret, totul pentru a acoperi activitatea sau lipsa ei.

Le vom lua la rând și facem treaba IJJ-ului și cu suport juridic din partea unui avocat, facem următoarele mențiuni:

1.Obiectele interzise pe arenele sportive sunt:

genți care depășesc dimensiunile unei coli A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm); arme de orice tip și orice obiect ce poate fi adaptat ca armă sau proiectil; sticle, bidoane sau cutii de conserve de orice fel, precum și alte obiecte fabricate din plastic. sticlă sau orice alte materiale fragile, cu excepția obiectelor necesare din motive medicale dovedite corespunzător; artificii, torțe, fumigene și orice alte articole pirotehnice; sprayuri, substanțe corozive/inflamabile, vopsele sau recipiente cu substanțe nocive sau inflamabile; indicatoare cu laser;

drone; alimente de orice fel, cu excepția produselor necesare din motive medicale dovedite;

alcool, droguri și medicamente sau alte substanțe toxice sau periculoase, cu excepția substanțelor necesare din motive medicale dovedite; orice materiale jignitoare, rasiste, xenofobe, care promovează discriminarea sexuală, religioase, politice sau alte materiale ilegale/interzise, mesaje de propagandă discriminatorii; orice obiecte sau materiale promoționale sau comerciale, precum bannere, însemne, simboluri sau broșuri; cozi de drapel flexibile ce depășesc 1 (un) metru în lungime și 1 (un) cm în grosime; bannere sau steaguri mai mari de 2 (doi) x 1,5 (unu și jumătate) metri. Pot fi permise steaguri sau bannere de dimensiuni mai mici, cu condiția să fie realizate din materiale neinflamabile și care respectă legislația locală. Sunt permise toate bannerele mai mari de 2 (doi) x 1,5 (unu și jumătate) metri numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de către Asociația-gazdă corespunzătoare; dispozitive care produc sunet, acționate electronic, mecanic sau manual, cum ar fi megafoanele; animalele, cu excepția câinilor-ghid/de asistență (cu condiția ca legislația în vigoare să permită accesul în incinta Stadionului a câinilor-ghid/de asistență);

2. Ce măsuri și sancțiuni se iau dacă nu există spații special amenajate pentru depozitarea obiectelor luate de la spectatori la intrarea în arenă?

Conform măsurilor de asigurare a ordinii şi siguranței participanților în arena sportivă, transpuse în planul de acţiune, care este înaintat pentru aprobare unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării jocului sportiv, trebuie asigurat un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reținute, în urma efectuării controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

Cât timp nu există un astfel de spațiu special amenajat, unitatea teritorială de jandari nu ar trebui să aproape planul de acțiune. De aici rezultă clar complicitatea IJJ-ului în nerespectarea legii și în umilirea spectatorilor.

3. Îndatoririle Jandarmeriei la evenimentele sportive sunt:

Asigurarea măsurilor de ordine publică pe traseele de deplasare către stadioane, săli și alte locuri destinate desfășurării competițiilor sportive revine în mod nemijlocit organelor de poliție si jandarmerie competente teritorial, care acționează si pentru desfășurarea normală a circulației pe drumurile publice. Asigurarea masurilor de ordine publica în zona stadioanelor, sălilor de sport si a altor locuri destinate desfășurării competițiilor sportive, până la perimetrul zonei delimitate de porțile unde se controlează biletele de acces, revine unităților de jandarmi competente teritorial. Răspunderea pentru asigurarea ordinii si securității participanților în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor sportive – stadioane, săli de sport, patinoare, terenuri de sport si alte spatii destinate activităților sportive – revine organizatorilor, care vor încheia în acest sens, contracte de prestări de servicii, în condițiile legii, cu structuri specializate din M.A.I. sau cu societăți de paza si protecție si vor lua toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea cailor de acces si menținerea în stare de funcționare a tuturor instalațiilor specifice . Masurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii si securității participanților, în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor sportive se avizează de către unitatea de jandarmi competenta teritorial. Gradul de risc al manifestării sportive, va fi stabilit de către organizatori împreuna cu comandantul unității de jandarmi competente teritorial si va fi consemnat în documentele de organizare a manifestării sportive. Cu ocazia desfășurării manifestărilor sportive cu grad ridicat de risc, asigurarea masurilor de ordine publica în interiorul locurilor de desfășurare a manifestărilor sportive, se poate face si cu structuri specializate ale Jandarmeriei în condițiile legii. Restabilirea ordinii publice grav tulburată, în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor sportive, se face de către efectivele de jandarmi, din inițiativă comandantului unității, atunci când acesta constata ca în urma producerii unor acte de violenta între participanți sunt puse în pericol viața și integritatea corporală ale spectatorilor, jucătorilor, arbitrilor, oficialilor sau ale forțelor de ordine, precum si producerea de pagube materiale însemnate.

4. Este legal pe arenele sportive, în aer liber ca firmele de securitate să vină cu paza canină?

Da, este permis accesul în arenele sportive cu câini de pază, dar doar cu aprobarea planului de acțiune în care trebuie specificat numărul de patrupede și numele agenților care răspund de câini.

5. Ce sancțiunile s-au aplicat în cursul acestui an de Jandarmerie pentru nerespectarea acestor aspecte.

Răspunsul primit de IJJ la această întrebare ne spune totul. Nu s-au aplicat sancțiuni firmelor de pază în acest an!!! Nereguli sunt suficiente, sancțiuni ioc! Cu precizarea că la majoritatea evenimentelor sportive din județ a acționat o singură firmă de pază și securitate! Știm cu toții care!

6. La meciul de handbal cu Ferencvaros, ce sancțiuni s-au luat pentru abuzul jandarmilor și firmei de pază pentru agresarea unui suporter. (sunt imagini publice care au fost postate și care încă sunt publice.)

IJJ Maramureș: „Nu suntem de vină. Au intervenit cei de la Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.” Și chiar așa poate fi, dar tot jandarmi se numesc cei care au intervenit și un simplu spectator nu are de unde să știe. Totuși e bine că Jandarmeria știe să se ocupe de hărțuirea sexuală a angajaților, nu de ce le revine conform legii. Vom reveni și cu un material legat despre hărțuirile din cadrul IJJ. Noi ne respectăm rolul și nu facem jocurile unora și altora. Fiți curajoși, domnii jandarmi! Faceți-vă treaba conform legii!

Concluzii

Acesta este orașul în care trăim, muncim și în care încercăm să conviețuim cu un adevărat sistem mafiot! Suntem o turmă proastă, mergem înainte după cum vor unii să ne coordoneze, nu știm să ne informăm, nu știm să verificăm informațiile și după cum am spus într-un material precedent, degeaba cei de la firma de securitate au 5 neuroni de toți, dar și ăia separați în mai multe capete, dacă și noi stăm la fel! Plătim taxe și impozite, plătim bilete să intrăm la meciuri, investim în copiii noștri să facă sport și să ajung la un nivel cât mai bun ca să-i putem vedea și dăm de astfel de situații…Și mai grav e că nu facem nimic, plecăm capul că sunt mari și mulți și au influență! Și partea proastă e că printre „băjeții” de firma de pază sunt și oameni de calitate, educați și pregătiți. Păcat că majoritatea dintre ei și inclusiv capo di tutti i capi sunt vai mama lor.

Nici cei care conduc clubul Minaur nu sunt mai buni. Cum se poate ca un club cu pretenții de promovare și cu buget de milioane de euro să-și bată joc de spectatori? Ceea ce se va întâmpla la meciul cu Hermanstadul din Cupa României e grăitor.„Acolo era locul nostru al celor de la COMMANDO BULLDOGS 📢📢📢 De acuma se pare ca vor fi Jandarmeria si Sica Guard in locul nostru 🤬 Hai Mineru Baia Mare , noi COMMANDO BULLDOGS suntem alături de voi 💪⚽️🙏” – se arată în informarea COMMANDO BULLDOGS Vă dau și un exemplu de bună practică al celor de la CSM Oradea. Ei oferă inclusiv pahare în care spectatorii să-și pună apa și să poată intra în incinta arenelor.

Totul ține de mentalități și de oamenii care ne conduc și oamenii care ne conduc ajung să ne conducă prin votul nostru, al fiecăruia! Cum ar fi dacă am cere toți municipalității să anuleze contractul cu această firmă de golani? Cum ar fi dacă toți am cere IJJ-ului și IPJ-ului să facă verificări și să aplice sancțiuni conform legii? Cum ar fi să fim puțin mai curajoși și cel puțin să ne informăm corespunzător? Ar fi greu?