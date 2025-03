La Colegiul de Arte Baia Mare s-a desfășurat recent ediția a XXIV-a a Festivalului cântecului francofon ,,Chants, sons sur scène – Qualif’ Maramureș 2025”.

Tinerii interpreți, din cele trei categorii de vârstă(13-15 ani, 16-17 ani, 18-25 ani), îndrumați de profesori dedicați și-au pus în valoare talentul muzical și pasiunea pentru limba franceză. Juriul a fost format din profesori vizionari de muzică din Colegiul de Arte Baia Mare (Deneș Nora, Călin Ionce și profesori de franceză cu multă experiență didactică – Munteanu-Siserman Mihaela, profesor conferențiar doctor – UTCN Centrul Universitar Nord Baia Mare, prof. Mone Rodica, președinte Asociația Română a profesorilor francofoni din România filiala Maramureș, prof. Băban Aurora, membru activ în Asociația Chants, sons sur scène.



Evenimentul s-a bucurat de un public numeros care a apreciat la superlativ atât interpretarea concurenților, cât și coregrafia prezentată de echipa de majorete de la Colegiul Național ,,Vasile Lucaciu”. Festivalul a fost prezentat de Groșan Cristina, CN ,,Mihai Eminescu” și Șipoș Valentin, fost elev al aceluiași liceu.

“A fost o sărbătoare a Francofoniei la nivel județean, o bucurie a reîntâlnirii, împărtășirii și recunoștinței. Merci beaucoup Monsieur Nic Weisz et Madame Maria Pașca!

Bravo câștigătoarei noastre, Arieșan-Cirț Ariana Ștefania (a VI-a B), Premiul III și calificare la etapa națională! Rezultatul colaborării reușite dintre eleva Colegiului de Arte Baia Mare, părinții acesteia, doamna profesoară de franceză Mihuț Sorina și doamna profesoară de muzică Lupșe Codruța, fostă elevă a Colegiului de Arte Baia Mare, cu ani în urmă concurentă a festivalului, actualmente Director al Școlii Populare de Artă.

Félicitations à tous et bonne chance aux qualifiés à l’étape nationale!

Mulțumim conducerii Colegiului de Arte Baia Mare: director, prof. Sabo Ancuța-Ramona, director adjunct, prof. Chereji Dorin-Florian, doamnei consilier educativ, prof. Lung Ancuța, echipei de profesori organizatori din Colegiul de Arte Baia Mare și echipei CSS! À la prochaine!”, este mesajul transmis de organizatori.