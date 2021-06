Marţi, 15 iunie, polițiștii din Seini au intervenit la un accident rutier soldat cu victimă, produs pe raza orașului.

La fața locului, polițiștii au constatat că un tânăr de 23 ani din Viile Apei, aflat la volanul unui autoturism, pe D.N. 1C, efectuând o manevră de ieșire dintr-o parcare din oraș, a surprins și accidentat o femeie de 60 ani, care se afla în calitate de pieton.

Femeia a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale și a rămas internată sub supraveghere.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, fiind condus la Spitalul Judeţean “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.