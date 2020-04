Centrul pentru Controlul Toxicității din orașul New York a anunțat sâmbătă că a primit un număr dublu de apeluri ce reclamau diverse expuneri la produse chimice de uz casnic, după ce președintele Donald Trump a sugerat că introducerea unui dezinfectant în corp ar putea fi o cale de a combate virusul SARS-CoV-2, relatează postul local al NBC.

În următoarele 18 ore după ce președintele s-a întrebat într-o conferință de presă dacă produsele dezinfectante n-ar putea fi introduse pur și simplu în corp, Centrul a primit 30 de apeluri ce reclamau diverse grade de expunere la produse de curățenie de uz casnic, unele inclusiv pe bază de clor. Spre comparație, anul trecut în aceeași perioadă au fost 13 apeluri. Niciunul dintre cele 30 de apeluri primite nu a necesitat, din fericire, spitalizare.

Imediat după declarațiile deloc inspirate ale lui Donald Trump, o armată întreagă de oficiali din domeniul sănătății, politicieni, dar chiar și persoane din anturajul președintelui american au ieșit public pentru a avertiza publicul că nu trebuie să facă ceea ce a sugerat președintele și nu trebuie în niciun caz să bea sau să-și introducă în corp dezinfectanți, clor sau alte produse chimice de uz casnic.

Fabricantul unui astfel de produs foarte utilizat în America a simțit nevoia să iasă cu un comunicat în care a cerut publicului să nu ingereze sub nicio formă dezinfectantul pe care îl produce.

Inclusiv rivalul politic al lui Donald Trump, fostul președinte Joe Biden, a scris pe Twitter: „Nu-mi vine să cred că spun asta, dar vă rog, nu beți clor!”

Ulterior, președintele Donald Trump a precizat că a vrut să fie doar „ironic” atunci când a făcut celebrul comentariu, dar pe de altă parte la conferința de presă zilnică de vineri seara a refuzat să mai răspundă la vreo întrebare din partea presei.