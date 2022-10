Deși nu au strâns cele mai multe puncte de la jurați și nici de la restul concurenților, Feli și Nicolai Tand l-au convins pe Aurelian Temișan că merită primul loc în această seară. Transformarea lor în The Blues Brothers le-a adus aplauze la scenă deschisă și i-a dus astfel, în fruntea clasamentului.

Aurelian Temișan a fost convins de interpretarea piesei „Everybody Needs Somebody to Love” și le-a oferit bonusul de 100 de puncte. După un moment lung de gândire, juratul care notează show-ul per total a decis că energia, dansul și întreg momentul celor doi merită primul loc în cea de-a șasea ediție Te cunosc de undeva! sezonul 18.

„Știu că e râvnit, e foarte râvnit. Știu că nu mai am ocazia până la finalul sezonului să îl acord, deși poate îmi doresc să îl mai acord, dar mai am două colege absolut minunate care pot face acest lucru”, și-a început el discursul.

„Niciodată nu aș fi crezut că eu o să reușesc să învăț să cânt. Sunt atât de paralel cu muzica. Numai ideea că încep să mă simt bine cât de cât sunt tare bucuros”, a spus Nicolai Tand după ce a aflat că ei sunt câștigătorii ediției a șasea Te cunosc de undeva! sezonul 18.