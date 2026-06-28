Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș invită publicul, miercuri, 1 iulie, de la ora 10:00, la o activitate educativă dedicată descoperirii limbajului arhitecturii clasice, organizată în cadrul proiectului „Pietre. Condeie. Istorie. Revitalizarea unei clădiri monument”.

Participanții vor avea ocazia să afle că monumentele istorice sunt mai mult decât simple construcții. Fiecare element arhitectural – de la ornamente și proporții până la simbolurile decorative – ascunde o poveste și transmite un mesaj despre epoca în care a fost realizat.

Întâlnirea va fi susținută de dr. arh. Nicholas Cantoni, specialist atestat de Ministerul Culturii în restaurarea monumentelor istorice, care va explica modul în care pot fi descifrate simbolurile și detaliile arhitecturale ale clădirilor de patrimoniu.

Evenimentul își propune să ofere participanților o nouă perspectivă asupra patrimoniului construit și să demonstreze că arhitectura poate fi „citită”, asemenea unei cărți, de cei care îi înțeleg limbajul.

Activitatea va avea loc la Muzeul de Istorie și Arheologie, din Piața Libertății nr. 16, și se adresează atât elevilor, cât și adulților pasionați de istorie, patrimoniu și arhitectură. Participarea este gratuită.