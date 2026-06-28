În urma probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cavnic, sub supravegherea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 31 de ani, din orașul Cavnic, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În fapt, în noaptea de 26/27 iunie a.c., în jurul orei 02.00, un bărbat, de 34 de ani, aflat pe o stradă din orașul Cavnic, ar fi fost lovit și deposedat de suma de 700 de lei, de către o persoană necunoscută.

De îndată, polițiștii au demarat cercetările în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei și recuperării prejudiciului cauzat.

În baza activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști s-a stabilit faptul că persoana bănuită de comiterea faptei este un bărbat de 31 de ani, din orașul Cavnic.

Având în vedere materialul probator existent în cauză, azi, 27 iunie, polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, au dispus față de cel în cauză măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Bărbatul urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Notă: Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitatea care nu poate, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.