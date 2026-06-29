O decizie aparent impulsivă s-a transformat, în doar câteva luni, într-o poveste de succes pentru familia Arnăuț din satul Sârbi, comuna Fărcașa. Ceea ce a început cu achiziția a cinci familii de albine a devenit astăzi o stupină în plină dezvoltare, cu peste 50 de familii și perspective reale de afacere. Inițiativa i-a aparținut lui Dacian Arnăuț, care a decis să facă primii pași în apicultură după vizite la un prieten pasionat de creșterea albinelor. Fără experiență inițială, acesta a învățat din practică, sprijinit de familie și de apicultori din zonă, transformând ceea ce el numește „o calificare la locul de muncă” într-o activitate tot mai bine organizată.

În scurt timp, familia a ajuns de la cinci la 51 de familii de albine, achiziționate și completate inclusiv cu roiuri sălbatice capturate din natură. Stupina este amplasată în mai multe zone din Fărcașa, unde albinele valorifică culesuri diferite, de la salcâm la tei și floarea-soarelui, rezultând sortimente variate de miere. Activitatea a devenit rapid un proiect de familie, implicând toți membrii, inclusiv pe fiul lor de 11 ani, care a învățat primii pași în apicultură și participă activ la lucrările din stupină. Investițiile nu au întârziat să apară, familia achiziționând echipamente specifice pentru extracția și procesarea mierii, dar și dezvoltând un brand propriu, cu ambalaje și proceduri atent pregătite pentru comercializare.

Dincolo de dimensiunea economică, familia Arnăuț vorbește despre o experiență care le-a schimbat stilul de viață, aducând mai multă responsabilitate, colaborare și timp petrecut împreună.

Stupina Arnăuț devine astfel un exemplu de antreprenoriat rural construit pe pasiune, muncă și perseverență, demonstrând că ideile simple pot prinde viață atunci când sunt susținute de implicare și viziune.