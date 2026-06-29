Muzeul Maramureșan a anunțat încheierea expoziției „Tezaurul de la Sarasău. Comori din Epoca Bronzului”, un proiect expozițional de excepție organizat la Sighetu Marmației, în contextul aniversării a 700 de ani de atestare documentară a orașului. Expoziția a reunit, după 179 de ani, piese ale tezaurului păstrate la Muzeul Național de Istorie a României și la Magyar Nemzeti Múzeum, oferind publicului o ocazie rară de a redescoperi artefacte de mare valoare istorică.

Potrivit reprezentanților muzeului, expoziția a fost vizitată de 1.618 persoane, un număr considerat semnificativ pentru un proiect cultural de această anvergură, chiar dacă organizatorii și-ar fi dorit o audiență mai mare.

Organizatorii au transmis mulțumiri instituțiilor partenere – Muzeul Național de Istorie a României, Magyar Nemzeti Múzeum, Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Local și Ministerul Culturii – precum și Poliției Locale Sighetu Marmației pentru sprijinul acordat pe durata desfășurării expoziției.

Reprezentanții muzeului au subliniat că acest proiect a reprezentat „întoarcerea acasă, fie și pentru câteva săptămâni, a unei părți din memoria Maramureșului”, marcând un moment cultural important pentru comunitate.