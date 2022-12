Printre multitudinea de superstitii pentru noaptea de Revelion se numara si cea a culorii rosu. Care este motivul pentru care trebuie sa porti rosu in noaptea de Revelion? Foarte multi oameni au grija sa aiba macar ceva mic pe ei rosu la trecerea dintre ani.

Motivul pentru care trebuie sa porti rosu in noaptea de Revelion

Potrivit traditiei, se spune ca daca porti ceva rosu in noaptea de Revelion urmatorul an va fi plin de noroc, iar dorintele ti se vor indeplini.

Culoarea rosu inseamna putere, dorinta, dragoste, viata. Fiind o culoare a extremelor este una dintre cele mai puternice. Inseamna totodata fericire si noroc. Daca vei alege sa porti rosu in noaptea de Revelion se spune ca vei avea noroc in plan sentimental in anul care urmeaza.

Nu este obligatoriu sa ai o tinuta complet rosie, ci doar un accesoriu: geanta, pantofii, cureaua, lenjeria intima sau o bijuterie.

Ce alte culori atrag norocul si e bine sa le porti de Revelion

Auriu. Aceasta nuanta atrage in general abundenta: financiara, sentimentala sau abundenta in familie.

Roz. Poate aduce noroc in calea ta si iti da curaj. De asemenea, culoarea roz atrage iubirea.

Albastru. Fiind culoarea apei si a cerului este considerata ca are efect energetic si aduce optimismul, sanatatea si alegerile intelepte de partea ta.

Alb. Este indicat sa fie purtat in noaptea de Revelion de catre oamenii care vor oportunitati noi, inceputuri noi sau relatii noi de orice fel.

Galben. Este o culoare care ajuta sa depasesti blocaje financiare si aduce rezolvarea problemelor.

Alexandra Rus