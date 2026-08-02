Un moment încărcat de emoție a avut loc la Arena Zimbrilor din Baia Mare înaintea partidei dintre CSM Știința Baia Mare și SCM Timișoara, încheiată la egalitate. Clubul băimărean i-a adus un omagiu unuia dintre cei mai importanți jucători din istoria sa, Sione Fakaʻosilea, care a îmbrăcat tricoul echipei timp de 12 sezoane.

În fața suporterilor prezenți la stadion, președintele clubului, Călin Matei, l-a felicitat pe fostul rugbyst pentru contribuția sa remarcabilă la performanțele echipei. Sione Fakaʻosilea a dat lovitura de începere a partidei și a primit un tricou simbolic cu numărul 12 – număr pe care l-a purtat de-a lungul celor 12 ani petrecuți la Baia Mare și cu care a devenit un reper pentru rugby-ul băimărean. Palmaresul său alături de CSM Știința Baia Mare este impresionant: șase titluri de campion al României și o Cupă a României, la care se adaugă respectul și aprecierea colegilor, antrenorilor și suporterilor.

Reprezentanții clubului au evidențiat profesionalismul, devotamentul și spiritul de luptător al lui Sione Fakaʻosilea, subliniind că acesta a dat întotdeauna totul pe teren și a fost un exemplu de implicare pentru întreaga echipă.

„Mulțumim pentru tot ce ai oferit clubului și suporterilor noștri. Vei rămâne mereu parte din familia noastră!”, este mesajul transmis de CSM Știința Baia Mare.

Ceremonia de la Arena Zimbrilor a fost un gest de recunoștință pentru un jucător care și-a pus amprenta asupra istoriei clubului și care rămâne una dintre figurile emblematice ale rugby-ului din Baia Mare.