În dimineața de 1 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean lpMaramureș- Postul Montan de Jandarmi Șuior au depistat pe raza orașului, un tânăr de 29 de ani pe numele căruia Judecătoria Baia Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta a fost condamnat la 1 an, 6 luni și 312 zile de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

Polițiștii au procedat la depunerea tânărului la Penitenciarul Baia Mare.