Vremea a fost mai rece decât marți normalul termic al perioadei. Pe arii extinse a nins în cursul zilei, al serii și al nopții. Vântul a suflat slab, la moderat, cu intensificări locale de până la 47 km/h în Baia Mare, iar in zona înaltă de munte de până la 65 km/h, viscolind ninsoarea.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -16 grade Celsius, în Pasul Prislop -11 grade Celsius, în Pasul Gutâi -9 grade Celsius, la Borșa -8 grade Celsius, la Cavnic, Târgu Lăpuș și Moisei -7 grade Celsius, la Ocna Șugatag, Băiuț și Vișeu de Sus -6 grade Celsius, în Baia Sprie -5 grade Celsius, Baia Mare -4 grade Celsius, Sighetu Marmației -3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 24 cm in Baia Borșa, 10 cm la Moisei, 9 cm la stația meteo Iezer, 8 cm la Firiza 7 cm la Cavnic, în Pasul Prislop și la Bistra, 6 cm în Leordina și în Pasul Gutâi, 4 cm la Săcel, 3 cm la Sighetu Marmației, în Șieu și la Săcel, 1 cm la Ocna Șugatag și Târgu Lăpuș. Gheața este prezentă la malurile râurilor Vișeu, Ruscova, Iza, Mara, Botiza, Cosău, Suciu și Cavnic.

Curg sloiuri de gheață pe râul Lăpuș. Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu 19 utilaje și s-au răspândit 139 tone de material antiderapant pe DN18 (Pasul Gutâi, Dealul Hera, Pasul Prislop și la Borșa), DN17C (la Moisei și pe Dealul Ștefăniței), DN18B (Dealul Pietriș -Târgu Lăpuș -Băiuț), DN1C, (Baia Mare -zona Deal Mesteacăn) E58 (Dealul Dura -Seini) și DN19 (zona Sighetu Marmației-Dealul Huta -Certeze).

Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au intervenit cu 33 de utilaje și au împrăștiat 483 tone de material antiderapant. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă. Sunt sectoare de drum, în zonele de șes cu partea carosabilă curată și uscată. Ninge în județ. Vântul prezintă intensificări temporare până la 43 km/h.

Condițiile meteorologice favorizează formarea poleiului și ghețușului. Se acționează cu utilaje și material pentru prevenirea și combaterea poleiului și ghețușului.

CJSU recomandă conducătorilor auto să verifice înainte de a pleca la drum traseul pe care îl au de parcurs, având în vedere atenționarea meteorologică cod galben de ninsoare viscolită și intensificări ale vântului. De asemenea, verificați funcționarea sistemelor de iluminare, respectiv de încălzire și dezaburire. Conduceți preventiv, și adaptați viteza în funcție de condițiile meteorologice și cele din trafic. Pentru reducerea vitezei folosiți frâna de motor. Evitați depășirile inutile și bruscarea comenzilor autovehiculelor.

Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule aflate în trafic. Asigurați-vă din timp înainte de a schimba direcția de mers sau banda și semnalizați din timp această intenție. Utilizați luminile de întâlnire permanent. Acordați o atenție deosebită la trecerile de pietoni.