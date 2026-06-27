Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, iar Maramureșul se va afla sub Cod Roșu de caniculă în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țării, însă cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în regiunile aflate sub Cod Roșu: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

În aceste zone sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

De asemenea, meteorologii avertizează că nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade, ceea ce va accentua senzația de disconfort.

Pentru Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei a fost emis un Cod Portocaliu de caniculă, valabil în aceeași perioadă. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 20 și 24 de grade.

ANM precizează că, în după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va crește, în special în zonele de deal și de munte, unde sunt posibile manifestări specifice sezonului.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11:00 – 18:00, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.