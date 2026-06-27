Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse sub salteaua landoului, pe care era așezat un bebeluș.

Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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Autoritatea Vamală Română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali.