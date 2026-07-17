CSM Știința Baia Mare a anunțat revenirea rugbystului Levan Papidze, care devine al doilea transfer al verii pentru formația maramureșeană. Jucătorul revine în tricoul „zimbrilor” după un sezon petrecut în campionatul Franței. Papidze a ajuns pentru prima dată la Baia Mare în 2022 și a evoluat pentru echipă până în 2024. În această perioadă, a contribuit la cucerirea titlului național chiar în primul său sezon, trofeu care a reprezentat al patrulea titlu consecutiv pentru club.

În vara anului 2024, talonerul s-a transferat la formația franceză USAL Limoges, unde a evoluat până în această vară. Acum, sportivul revine la CSM Știința Baia Mare, hotărât să contribuie din nou la îndeplinirea obiectivelor echipei.

Evoluând pe postul de taloner, Levan Papidze este apreciat pentru experiența sa, precizia la repunerile din margine, forța în jocul de înaintare și capacitatea de a face diferența în momentele importante ale partidelor.

Oficialii clubului și-au exprimat bucuria pentru revenirea jucătorului, transmițându-i un călduros „Bun venit acasă!” și urându-i cât mai multe victorii în tricoul „zimbrilor”.