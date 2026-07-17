Asociația ASSOC continuă, în comuna Budești, cursurile de formare profesională pentru calificarea de Tâmplar manual/artizanal (Cod COR 752203), organizate în cadrul proiectului „Programe integrate pentru formare profesională și ocupare” (ID 329144).

Un număr de 26 de persoane, majoritatea femei tinere, au început stagiul de practică, aducând un suflu nou atelierului de lucru. Coordonatorul grupului s-a declarat plăcut surprins de implicarea și entuziasmul cursantelor, care învață tainele unui meșteșug tradițional reprezentativ pentru Maramureș.

Budeștiul este recunoscut pentru tradiția sa în sculptura în lemn, iar Maramureșul istoric este renumit pentru patrimoniul său cultural, de la porțile și obiectele sculptate până la portul popular și folclor. Prin aceste cursuri, participanții au ocazia să dobândească noi competențe profesionale, contribuind totodată la păstrarea și valorificarea meșteșugurilor tradiționale.

Înscrierile la programele de formare profesională organizate de ASSOC sunt în continuare deschise. Cursurile sunt gratuite, fiind cofinanțate de Uniunea Europeană, și se adresează tinerilor șomeri, persoanelor fără ocupație și celor din categorii defavorizate. Persoanele interesate pot solicita informații și se pot înscrie prin e-mail, la adresa assoc@assoc.ro.