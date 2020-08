Gravidele care au un venit mai mic decât salariul minim brut pe economie (2.230 de lei în prezent) vor beneficia de un pachet gratuit de servicii medicale, potrivit unui proiect de lege înregistrat în Senat.

Proiectul prevede următoarele:

I. Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii se asigura integral finantarea unui pachet minim de servicii medicale pentru femeile gravide, provenind din medii defavorizate, precum si/ sau femeilor al caror venit lunar nu depaseste salariul minim brut pe economie garantat in plata, pachet care va cuprinde:

a) obligativitatea medicului de familie sau a medicului ginecolog de a a efectua recoltarea probei pentru testul Babes-Papanicolau in momentul depistarii sarcinii si, implicit, de includere a gravidei in programul de depistare a cancerului de col uterin. Pentru decontarea celui de-al doilea sau mai multe teste Babes-Papanicolau este necesara recomandarea medicului de familie sau al medicului specialist;

b) consultatiile medicului specialist privind monitorizarea evolutiei sarcinii, precum si efectuarea cu titlu gratuit a 3 ecografii aferente celor trei trimestre de sarcina;

c) asigurarea a minimum 3 seturi de analize stabilite prin metodologia de urmarire a sarcinii fara rise de catre Ministerul Sanatatii; acestea pot fi suplimentate, dupa caz, doar la recomandarea medicului de familie si/ sau specialist pe baza biletului de trimitere;

d) asigurarea unui centru de permanenta telefonic la nivel national la care gravidele sa poata apela pentru sfaturi medicale cu caracter preventiv, pentru informatii privind drepturile si obligatiile pe care le au;

e) pentru femeile gravide cu varsta mai mare de 35 de ani si/ sau cu un istoric medical suspect cu privire la transmiterea unor boli ereditare, precum si la recomandarea scrisa a medicului specialist, se deconteaza:

• Efectuarea unui Dublu Test;

• Dupa efectuarea si interpretarea Dublului Test, efectuarea amniocentezei, precum si a cariotipului molecular pe baza biletului medical eliberat de medicul specialist.

f) alte servicii medicale stabilite prin contractul – cadru anual.

II. Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, se asigura pentru cresterea natalitatii, in baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau a medicului specialist, dona proceduri de fertilizare in vitro (FIV). Cea de a doua este valabila in cazul in care prima procedura de fertilizare nu s-a soldat cu nasterea unui fat viu. O persoana poate beneficia de maximum 2 proceduri de fertilizare in vitro decontate de statul roman.