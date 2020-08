În cursul zilei de marți, 18 august, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a efectuat o vizită de lucru atât la Spitalul suport COVID-19 (TBC), cât și la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unitate medicală inclusă în lista spitalelor de primă linie în lupta împotriva noului coronavirus. Oficialul a fost însoțit de către deputatul de Maramureș, Viorica Cherecheș, de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș și de dr. Rareș Pop, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Maramureș.

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a prezentat ministrului Sănătății eforturile financiare pe care Consiliul Județean Maramureș le-a făcut în domeniul medical, doar în anul 2020, dar și banii pe care instituția i-a investit în Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, fără a primi sprijin de la Ministrul Sănătății.

”Am avut un an greu, în care bugetul județului Maramureș pentru anul 2020 a fost redus de Guvernul PNL cu 30. Cu toate acestea, când criza sanitară a lovit și județul Maramureș am decis, alături de colegii consilieri județeni, să retragem banii de la alte capitole bugetare și să îi virăm cu celeritate în infrastructura medicală, sănătatea maramureșenilor fiind cea mai importantă. Am făcut o prezentare punctuală ministrului Nelu Tătaru, explicându-i faptul că, fără sprijin din partea Ministerului Sănătății, doar de la începutul anului în curs, Consiliul Județean a investit o sumă record în Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare care se află în subordinea noastră, fiind vorba despre aproximativ 10 milioane de lei. Am început anul cu alocarea sumei de 1.500.000 de lei pentru extinderea pe verticală a tronsonului sudic al clădirii și pentru reparații la șarpantă, dar și pentru schimbarea învelitorii la tronsonul nordic, Clădirea C. Am continuat cu una dintre cele mai mari investiții din istoria Spitalului de Boli Infecțioase, respectiv 3 milioane de lei pentru înființarea Secției Anestezie și Terapie Intensivă”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Suma de 450.000 de lei a fost acordată pentru achiziția aparatului Real Time PCR, pentru achiziția unui concentrator oxigen și a unui monitor funcții vitale, pentru achiziția unui congelator vertical pentru stocare/ conservare plasmă și produse biologice și pentru dotarea unității medicale cu un scaun pentru recoltare sânge și tratament cu acționare electrică. La toate acestea se adaugă suma de 1.000.000 de lei alocată programului județean ”Testăm pentru sănătatea maramureșenilor. În vederea asigurării fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, 420.000 de lei au fost virați către Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, suma fiind retrasă din bugetul prevăzut iniţial pentru instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean.

”Ministerul Sănătății nu poate și nu trebuie să rămână impasibil la problemele uriașe cu care se confruntă întregul sistem sanitar din România, din Maramureș. Este nevoie de investiții importante în domeniul medical, deoarece, în cele șase luni de când ne confruntăm la modul serios cu pandemia, investițiile în sănătate au fost realizate, aproape în totalitate, din bugetul județului Maramureș sau din bugetele locale, dar am beneficiat și de donații din partea unor persoane fizice și juridice care nu au rămas impasibili la strigătul de ajutor lansat de reprezentanții din domeniul sanitar. Avem speranța că, măcar în ceasul al 12-lea, Ministerul Sănătății să își îndrepte atenția și spre spitalele din Maramureș”, a declarat Gabriel Zetea, șeful administrației județene.