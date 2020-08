Preşedintele Iohannis a reacţionat dur, marţi, după ce jurnalistul Cristi Citre de la G4Media a abordat într-o întrebare subiectul traseismului, mai exact faptul că în timp ce în declaraţiile publice liderii PNL se luptă cu „ciuma roşie”, pe de altă parte acum, în prag de alegeri, racolează primari şi parlamentari social-democraţi. Nemulţumit de faptul că Citre l-a întrebat de ce girează acest lucru, Iohannis a ţinut să îl pună la punct şi să îi explice acestuia cum să îşi facă meseria, mai exact cum să-i adreseze întrebări.

Redăm dialogul Cristi Citre – Klaus Iohannis

Jurnalist: Am văzut astăzi aprecierile Ambasadorului SUA pentru dumneavoastră, pentru eforturile de a curăţa România de ultimii baroni roşii şi de moştenirea lor coruptă. Totuşi, în ultimele zile, am văzut zeci de primari – mai exact, 96, evaluarea PSD – racolaţi de Partidul Naţional Liberal, la fel, mai mulţi parlamentari care au fost luaţi de la PSD în Partidul Naţional Liberal. Dumneavoastră de ce aţi girat aceste racolări?

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: Puteţi să repetaţi ultima parte din întrebare, vă rog?

Jurnalist: Au fost în ultima perioadă…

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu, nu, aia cu giroscopul.

Jurnalist: Întrebarea era dumneavoastră de ce aţi girat aceste racolări de la PSD.

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: Da. Nu le-am girat, ba dimpotrivă, cum şi dumneavoastră, şi toţi ceilalţi ştiţi foarte bine ca şi săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc, împotriva traseismului politic. Deci, nu vă supăraţi, acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendenţioasă şi probabil chiar greşit formulată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gând să o fac şi nici nu cred că cineva bănuieşte că am făcut-o. Eu sunt împotriva traseismului politic. Iar acei primari sau parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să îmi explice mie de ce au făcut-o, fiindcă eu nu am nicio autoritate să îi spun unui politician ce să facă, el, personal. Dar fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte în alta. Dar pe mine altă dată vă rog să mă întrebaţi într-o formulare corectă, care nu se constituie într-o supoziţie total eronată.

Jurnalist: Eu v-am întrebat asta pentru că ele s-au întâmplat.

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: Mulţumesc!

Ulterior ieşirii la adresa lui Cristi Citre, fiind întrebat de reporterul Digi Robert Kiss dacă a vorbit cu premierul Orban pe acest subiect, Iohannis a susţinut că el nu se poate implica în viaţa unui partid. Aceasta deşi este de notorietate publică faptul că preşedintele îl cheamă frecvent pe Orban la discuţii şi că şeful statului a fost de-a lungul timpului prezent la evenimentele PNL şi s-a implicat în campania electorală pentru partid.

Jurnalist: Aş vrea să vă întreb, în continuarea întrebării cu primarii racolaţi de PNL, dacă aţi avut cumva o discuţie cu Ludovic Orban, sau intenţionaţi să aveţi o discuţie în acest sens, sau nu este un subiect între Preşedinte şi premier.

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis: Tocmai am răspuns colegului dumneavoastră. Am răspuns şi săptămâna trecută la această întrebare şi sunt dispus să răspund în fiecare săptămână, însă răspunsul va fi mereu acelaşi. Eu sunt împotriva traseismului politic, însă eu, Preşedintele, nu sunt în niciun partid. Aşa scrie în Constituţie şi, în consecinţă, nu pot eu să intervin într-un partid politic, să îi spun să facă, sau să încurajeze sau să nu încurajeze trecerea unor politicieni dintr-o parte în alta.

Dar public am tot dreptul şi cred că românii se şi aşteaptă să îmi spun opinia, şi atunci repet: Eu, Klaus Iohannis, Preşedintele României, sunt împotriva traseismului politic, adică sunt împotrivă ca un politician să treacă, din motive electoraliste, dintr-un partid în altul. Atenţie, din motive electoraliste! Se poate întâmpla ca unii să-şi schimbe doctrina, dar asta mie mi se pare că este o situaţie rarisimă.

Mai amintim că întrebările despre traseism îi sunt puse preşedintelui în condiţiile în care PNL a atras, în prag de alegeri, numeroşi primari PDS. Printre aceştia, inclusiv primarul care l-a agresat pe acel tânăr căruia Dragnea i-a spus „Nimic eşti tu” şi un primar care îi aducea ode pe Facebook lui Nicolae Ceauşescu.

Merită reamintit că şi premierul Orban a fost întrebat despre traseism, răspunsul acestuia fiind unul siderant: că nu cunoaşte detalii.

Sursa epochtimes-romania.com