Într-o perioadă în care mulți copii își petrec timpul liber în fața telefoanelor și tabletelor, o fetiță de doar 11 ani din satul Sârbi, comuna Fărcașa, a ales un alt drum: creează obiecte handmade și le vinde din propria inițiativă.

Erdoss Sonia Clara, elevă la Școala Profesională Fărcașa, a terminat clasa a IV-a și, deși este încă un copil, vorbește cu multă seriozitate despre mica sa afacere.

„Este mica mea afacere pe care o fac de vreo cinci ani. Confecționez diferite obiecte pe care apoi le vând celor care doresc”, spune Sonia.

La măsuța amenajată în centrul satului, trecătorii pot găsi o mulțime de creații realizate chiar de ea: suporturi pentru lumânări, cutii decorative, brățări, stickere, pixuri personalizate, coliere, figurine origami, săculeți cu lavandă și diverse aranjamente de sezon.

Unele dintre cele mai apreciate produse sunt cutiile decorative realizate prin tehnica șervețelului, care, după aplicarea modelului și montarea unor luminițe în interior, creează un efect spectaculos.

Mica antreprenoare spune că își expune produsele ori de câte ori are timp, în special în preajma marilor sărbători sau atunci când în localitate sunt organizate evenimente.

Mai mult, Sonia visează deja la propriul brand și la o prezență în mediul online.

„Mi-am propus să fac și un site care se va numi «Lavender & Twine»”, mărturisește ea.

Deși prețurile produselor sunt mai mult simbolice – multe dintre ele costând doar un leu –, fetița spune că se bucură de fiecare vânzare.

„Merge cât de cât! Cel mai mult am făcut 96 de lei”, spune Sonia cu un zâmbet sincer.

Dincolo de sumele câștigate, povestea Soniei Clara este una despre creativitate, perseverență și curaj. La numai 11 ani, ea învață deja ce înseamnă munca, responsabilitatea și bucuria de a-ți transforma pasiunea într-un proiect personal.

Poate că „Lavender & Twine” este, deocamdată, doar un vis al unei fetițe din satul Sârbi. Însă orice poveste de succes începe cu un prim pas, iar pentru Sonia Clara acesta a fost făcut la o măsuță plină cu obiecte colorate și cu multă pasiune pentru ceea ce creează.

Sursa foto și informații: Primăria Comunei Fărcașa/Facebook.