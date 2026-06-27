Un accident rutier în care au fost implicați doi motocicliști s-a produs în această seară pe raza orașului Baia Sprie.

Potrivit informațiilor obținute de eMaramureș, cei doi motocicliști se deplasau în aceeași direcție de mers, circulând în paralel. La un moment dat, unul dintre aceștia ar fi pierdut controlul ghidonului și l-a acroșat pe celălalt.

În urma impactului, unul dintre motocicliști a fost proiectat într-un indicator rutier de pe marginea drumului.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, care le-au acordat îngrijiri medicale celor doi bărbați, ulterior aceștia fiind transportați la spital pentru investigații suplimentare.