Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș au încheiat participarea la etapa zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, revenind acasă cu rezultate remarcabile și o experiență valoroasă.

Dincolo de clasamente și timpul obținut în probe, competiția a evidențiat spiritul de echipă, profesionalismul și determinarea salvatorilor maramureșeni. Fiecare performanță este rezultatul antrenamentelor intense, al disciplinei și al dedicării cu care aceștia își îndeplinesc misiunea.

La ediția din acest an, echipajul ISU Maramureș a obținut următoarele rezultate:

Locul IV în clasamentul general;

Locul II la proba „Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă”;

Locul IV la proba „Ștafeta 4 x 100 metri”;

Locul IV la proba „Pista cu obstacole pe 100 metri”;

Locul V la proba „Scara de fereastră”.

Reprezentanții ISU Maramureș și-au felicitat colegii pentru efortul și dăruirea demonstrate pe parcursul competiției, subliniind că adevărata valoare a unui salvator se măsoară prin caracter, rezistență și dorința permanentă de a se perfecționa.

Totodată, au transmis felicitări tuturor echipelor participante și organizatorilor competiției, colegii din cadrul ISU Cluj, pentru buna desfășurare a evenimentului.