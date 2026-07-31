Acum 28 de ani, la 31 iulie 1998, trecea în Casa Tatălui Ceresc Arhiepiscopul Ioan Ploscaru, Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj în perioada anilor 1948-1998.

Pentru Cristos și Biserica Sa, Una, Sfântă, Catolică și Apostolică, Episcopul Mărturisitor Ioan Ploscaru a suferit 15 ani de închisoare în lagărele de exterminare din Sighet și Gherla.

Preasfinția Sa este unul dintre ctitorii Bisericii Române Unite, Greco – Catolică „Sfânta Fecioară Maria de la Fatima” din Reșița, oferind comunității parohiale primii bani pentru începerea lucrărilor (1994).

A fost arestat la 25 august 1949, anchetat la Securitatea din Lugoj, la 8 decembrie 1949 a fost transferat la Securitatea din Timişoara. La 6 mai 1950 a fost transferat la M.A.I. Bucureşti. Depus la Jilava, la 27 octombrie 1950 a fost transferat la penitenciarul din Sighet. A fost încadrat în U.M. conform Deciziei M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952 pe o perioadă de 24 luni, majorat ulterior cu 24 luni conform Deciziei M.A.I. nr. 684 din 28 decembrie 1953. La 18 aprilie 1955 a fost transferat, via Jilava, la Penitenciarul Timişoara „pentru cercetări”. A fost eliberat la 27 septembrie 1955.

După eliberare s-a stabilit la Lugoj, fiind rearestat la 14 august 1956. Încarcerat la penitenciarul din Timișoara, la 15 februarie 1957 a fost transferat la Secutitatea din Cluj de unde, după o lună de zile a fost dus la Minsterul de Interne.

Prin Sentinţa nr. 215/23 octombrie 1957 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară Bucureşti, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică şi 8 ani degradare civică pentru crimă de trădare de patrie.

A trecut prin penitenciarele: Jilava (9 iulie 1958), Gherla (18 iulie 1958), Jilava (7 noiembrie 1958), Piteşti (17 noiembrie 1958), Timişoara (4 mai 1960), Oradea (4 august 1960), Dej (6 august 1960), Gherla (18 ianuarie 1963). A fost eliberat la 4 august 1964, în baza Decretului 411/964.

După eliberare s-a stabilit la Lugoj. La 12 martie 1990 a fost numit de Papa Ioan Paul al II-lea episcop diecezan de Lugoj, iar la 10 ianuarie 1996, datorită vârstei înaintate, Sfântul Scaun i-a aprobat cererea de retragere. La începutul lunii decembrie 1996 a fost numit arhiepiscop „ad personam”.

A murit la 31 iulie 1998, la vârsta de 87 ani.