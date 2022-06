Am stat de vorbă cu Sam, un număr băimărean, elev al Colegiului Mihai Eminescu din Baia Mare, dar și model al Kaira Models. Singura agenție de modeling din Baia Mare. Pasiunea pentru modeling și modul „diferit” de a privi lucrurile ne-am determinat să punem anumite întrebări pentru a afla mai multe despre Sam și despre pasiunea lui.

eMM: De când faci modeling și cum ai ales să îți faci debutul în acest domeniu?

Sam: Fac modeling de aproximativ 2 ani de când am intrat in contact cu agenția Kaira Models, dar am înrădăcinat acest hobby in viața mea de când am avut vârsta de 7 ani la primul photo-shooting.

eMM: Ce pasiuni mai ai pe lângă modeling?

Sam: Îmi place mult sa călătoresc, să desenez și să studiez stelele. Mă pasionează mult tot ce înseamnă cerul.

eMM: Ce le recomanzi persoanelor care vor să facă modeling, dar nu au curajul necesar?

Sam: Le recomand curaj, să lase vorbele rele deoparte si sa îmbrățișeze această cariera cu brațele deschise. Niciodată nu se știe!

Pentru mine, Kaira Models a fost doar un începutul către alte oportunități, și le mulțumesc enorm pentru tot ce au făcut!



eMM: Poate fi și Baia Mare un oraș prietenos cu acest domeniu?

Sam: Desigur Baia Mare nu a avut parte de acest privilegiu în ce privește modeling-ul în ultimii ani , dar aceasta agenție poate fi un început bun pentru publicitatea din Maramureș care trebuie fără dar și poate să se dezvolte .

eMM: Unde te vezi peste 5 ani?

Sam: Consider că 5 ani sunt o diferență de personalitate dar si aspect pentru orice persoană. Cinci ani pot schimba radical o persoană , deci cred că voi lua oportunitatea de schimbare și voi deschide orice porți în ce privește atât lumea modei, cât și alte domenii de carieră.

eMM: Transmite un gând de final pentru cei pasionați de acest domeniu?

Sam: Fiți deschiși, curajoși și fiți voi chiar dacă este greu! Trăim într-o lume plină de prejudecăți dar pană la urmă fiecare are drumul său. Dacă crezi că acesta e domeniul care te-ar interesa in Baia Mare, hai la noi la agenție . Zâmbetele si Vibe-ul bun vor fi primele lucruri pe care le vei observa!