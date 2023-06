Suntem cu câteva ore înaintea debutului unei noi ediții de MândrIE Maramureșeană, cel mai mare eveniment de promovare a culturii și tradițiilor maramureșene, dar și de transmitere, respectiv asimilare a valorilor strămoșești în vederea conservării lor și stăm de vorbă cu Anne Marie Hordău, cea care face eforturi deosebite an de an pentru a putea să ne simțim mândrii că suntem maramureșeni, dar și pentru a ne îndeletnicii cu informații despre tradiţii, obiceiurile şi simbolurile maramureşene.

eMM: În primul rând, ce v-a inspirat pentru lansarea unui astfel de proiect ajuns la cea de a IX-a ediție?

Anne Marie: Suntem un grup de tineri entuziaști, care iubim tradițiile și ne dorim ca tot mai mulți tineri să înțeleagă ca promovarea Maramureșului, a acestui colț de Rai trebuie făcută de fiecare dintre noi. În jurul iei s-au țesut multe povești, iar frumusețea și noblețea portului maramureșean atrage privirile tuturor.

eMM: An de an aduceți îmbunătățiri și noutăți. Care ar fi particularitățile acestei ediții?

Anne Marie: Anul acesta întreaga echipa sub coordonarea colegei noastre, Crina Zete, având ajutor de nădejde pe colegul nostru, Paul Pop, au realizat decoruri de vis, decoruri demne de un mare festival. Evident ca a fost o muncă de echipa, ideile venind și de la ceilalți colegi implicați fiindcă trebuie sa știți ca echipa noastră numără deja peste 40 de membri. Ne dorim o ediție plină e magIE, cu invitați maramureșeni, cu invitați cunoscuți pe plan național, dar si internațional, cum este cazul lupiilor lui Calancea.

eMM: Care au fost principalele provocări în organizarea ediției din acest an?

Anne Marie: Provocari au fost multe, chiar și in sânul echipei, însă niciodată nu ne-am pierdut credința, modestia si bunul simt. Ne-am dorit sa avem cat mai mulți maramureșeni alături, motiv pentru care într-o vreme când toate preturile cresc, noi am reușit sa reducem costul biletelor față de anul trecut. O provocare la fel de mare a fost sa menținem activ sprijinul venit din zona mediului de afaceri, căci așa cum se știe este singurul eveniment de amploare realizat exclusiv doar din fonduri private, dar am reușit si asta contează cel mai mult.

eMM: În programul oficial al evenimentului ați anunțat șezători, ateliere pentru copii, proiecții de film, prezentări de carte, degustări de vin, târguri ale meșteșugarilor, dar și concerte inedite, ba chiar premiere pentru publicul băimărean. Dacă ar fi să ne vorbiți de un singur moment, care ar fi acela și de ce?

Anne Marie: Fiecare zi are farmecul ei, greu de vorbit despre o singură zi sau moment preferat, cred ca publicul participant va fi cel mai în măsură să facă cea mai corecta apreciere.

eMM: Ce așteptări aveți de la acest eveniment?

Anne Marie: Ne dorim ca participanții să aprecieze acest efort voluntar realizat de către noi, să se bucure și să fie mândrii că un asemenea eveniment are loc in Baia Mare… și de ce nu… ne dorim ca anul viitor să fie și mai frumos.

eMM: La final de interviu ce le spuneți zecilor de voluntari care vă ajută în organizarea evenimentului, dar și celor care se vor bucura de cele pregătite din postura de spectatori?

Anne Marie: În primul rând, îi mulțumesc fiecăruia în parte, din tot sufletul pentru toată dăruirea de care au dat dovada, pentru răbdarea, pentru că fiecare a înțeles misiunea pe care ne-am asumat-o: de a face cel mai frumos și autentic eveniment dedicat publicului tânăr si nu numai. Sunt cu adevărat binecuvântata cu asemenea oameni care oficial se numesc „voluntari”, însă noi ne vedem ca si membri ai unei familii mari, una frumoasă de tot -familia din echipa MândrIE maramureșeană.

Așadar, vineri, de la ora 17:00, sunteți așteptați la deschiderea oficială a evenimentului. Detalii despre program găsiți pe:

Dacă nu v-ați achiziționat încă bilete, ar trebui să accesați cât mai repede platforma de ticketing: https://ove.ro/mandrie-maramureseana-2023