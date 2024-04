De la venirea lui Iohannis la Cotroceni, PNL-iștii s-au transformat în niște zapcii veritabili mai ceva ca și Codruța Kovesi în timpul lui Băsescu. Setea de putere îi face pe actualii PNL-iști să încerce să îi bage pe oameni la puşcării. Uneori chiar le iese!

Așa se întâmplă și în Maramureș! Ionel Bogdan, vârful de lance al noii mișcări PNL-iste, încearcă să își copieze șefii. Dorința de a ocupă biroul lăsat cald de Cherecheș îl face să calce pe cadavre.

Am asistat mai deunăzi, cu stupefacție, la zicerea plângăcioasă a lui Bogdan cum că este atacat el și familia lui şi că și-ar dori o campanie curată! Acest fapt ne-a făcut ca memoria să ne pedaleze la murdăriile făcute în anii trecuți de fostul președinte la Consiliul Județean Maramureș, Ionel Bogdan! Și începem cu mizeria făcută lui Cătălin Cherecheș, în cârdășie cu Edy Hellvig și Dan Mihalache, în dorința lor arzătoare de a-l vedea pe edilul Băii Mari în pușcărie. Continuăm cu frustrarea lui răzbunătoare în ceea ce privește trecerea primarului Vărzaru de la PNL la PSD. Ionel, în turbarea sa, și-a trimis finii de la poliția economică să amenințe reprezentanții administraţiei locale de la Vișeu. Și vă mai amintim că frustratul Ionel s-a luat inclusiv de unii reprezentați ai presei, pe care nu i-a putut cumpără, exemplul cel mai clar fiind sesizările făcute la poliție împotriva trustului eMM, acțiuni finalizate în instanţă cu câștig de cauza al trustului eMM.

Așa cum fac astăzi toți liderii PNL în ceea ce înseamnă distrugerea pas cu pas a tot ceea ce înseamnă România: puşcăria sanitară, pensii speciale, vaccinuri Pfizer, distrugerea sistemului diplomatic românesc, vânzarea României către americani și structurile europene și am putea continua la nesfârșit. Tot așa și Ionel, pas cu pas lovit de o amnezie incredibilă, pune pe butuci Maramureșul având un plan bine ticluit. După ce am putut trăi timp de 4 ani dezastrul instaurat de sistemul Bogdan, tot la fel fostul președinte la CJ Maramureş va distruge Baia Mare în dorința sa de a sta în scaunul lui Cherecheș.

CINE NU-ȘI CUNOAȘTE TRECUTUL,NU ARE VIITOR!

Tot așa Baia Mare nu are viitor cu Ionel Bogdan