Colonia Pictorilor din Baia Mare a găzduit vernisajul Expoziției lucrărilor de atestat ale absolvenților Colegiului de Arte Baia Mare, un eveniment dedicat promovării creațiilor noii generații de artiști. Expoziția reunește lucrări realizate de elevii din clasele terminale, fiecare proiect reflectând creativitatea, talentul și munca depusă pe parcursul anilor de studiu.

În cadrul vernisajului au fost acordate mai multe distincții pentru cele mai apreciate lucrări:

Marele Premiu – Coman Doris (Grafică), profesor coordonator Mihai Ciplea;

Premiul Special – Bălan Sara (Grafică), profesor coordonator Mihai Ciplea;

Premiul pentru Textile – Horje-Buzdugan Ada, profesor coordonator Anca Băbuța;

Premiul pentru Ceramică – Ciurdaș Diana, profesor coordonator Andreea Șchiopu;

Premiul pentru Grafică – Șuluman Ștefania, profesor coordonator Mihai Ciplea.

Reprezentanții Coloniei Pictorilor au transmis felicitări tuturor absolvenților pentru implicarea și rezultatele obținute, subliniind că fiecare lucrare expusă este expresia pasiunii, perseverenței și talentului artistic.

De asemenea, au fost apreciați și profesorii coordonatori, pentru îndrumarea oferită elevilor pe parcursul pregătirii lucrărilor de atestat.

Expoziția poate fi vizitată la Colonia Pictorilor din Baia Mare, oferind publicului ocazia de a descoperi creațiile unei noi generații de artiști și diversitatea formelor de expresie artistică dezvoltate în cadrul Colegiului de Arte Baia Mare.