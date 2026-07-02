Respectați legislația rutieră și manifestați responsabilitate în trafic pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite.

La data de 1 iulie a.c., în jurul orei 15.40, polițiștii Postului de Poliție Remetea Chioarului, aflați în serviciul de patrulare pe raza localității, au oprit pentru control un vehicul, condus de un tânăr, din comuna Coltău.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul condus nu este înmatriculat în circulație.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.