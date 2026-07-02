Cei care au mers miercuri cu trenul București-Baia Mare au avut parte de o călătorie de coșmar. În loc de 14 ore și 16 minute au făcut până la destinația finală 20 de ore și 20 de minute. ”Grosul” întârzierii, de 3 ore și 28 de minute, a fost acumulat pe ultimii 193 km, din cauză că CFR Călători a trimis să tracteze garnitura o locomotivă deja defectă.

Trenul IR 1735 trebuia să plece miercuri dimineață la ora 6:09 din Gara de Nord din București și să ajungă la destinația finală, Baia Mare, în seara aceleiași zile, la ora 20:25.

Plecarea a fost însă amânată cu două ore (mai exact 121 de minute), din cauză că s-a produs un deranjament la substația Chiajna, fapt ce a lăsat fără tensiune Complexul Feroviar București Nord.

După remedierea avariei și reluarea alimentării cu energie electrică, garnitura s-a pus în mișcare, însă până la Ploiești Vest, potrivit datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, a mai acumulat 20 de minute de întârziere. Explicabil, căci într-un timp foarte scurt au pornit toate trenurile care așteptaseră pe traseu reluarea alimentării cu electricitate.

Trenul a circulat oarecum normal pe restul traseului, până la Cluj-Napoca, unde a ajuns cu o întârziere de 159 de minute (pe traseu sunt lucrări de modernizare a infrastructurii) față de ora din livret, 16:11. Aici, tracțiunea electrică a fost schimbată cu cea diesel, mai exact cu locomotiva GM 950.

În paranteză fie spus, această locomotivă luase foc pe 26 mai la tracțiunea trenului 12648, la Ulmeni Sălaj, așa cum am scris la vremea respectivă.

După incendiu, reparațiile au fost făcute de mântuială, așa că ieri, atunci când a preluat vagoanele de la IR 1735 să le ducă la Baia Mare ca tren Regio 4004, era defectă din start – motorul se oprea necomandat, după cum ne-au declarat surse din cadrul operatorului feroviar de stat.

După ce a străbătut cu sincope cei 6 km de la Cluj-Napoca la Cluj-Napoca Est, locomotiva GM și-a dat obștescul sfârșit, iar mecanicul a fost nevoit să solicite locomotivă de ajutor. În ajutor a venit o locomotivă electrică, EA 701, dar toată manevra a adăugat 84 de minute la întârzierea de până atunci.

Trenul București-Baia Mare a ajuns la destinație joi dimineață, în loc de miercuri seara

Tracțiunea electrică a fost menținută doar încă 53 km, până la Dej Călători, căci în continuare, pe Magistrala 400, linia până la Baia Mare este neelectrificată. A fost deci detașată locomotiva EA 701 și a fost cuplată să tragă trenul locomotiva DA 1138. Între timp, întârzierea se mărise la 322 de minute (peste cinci ore), deoarece pe drum mai fuseseră și lucrări pentru modermizarea infrastructurii. Numai între Iclod și Gherla s-au acumulat din această cauză 41 de minute de întârziere.

Una peste alta, trenul București-Baia Mare, care mai avea în compunere patru vagoane, a ajuns la destinație cu o întârziere de 364 de minute. Mai exact, în loc să sosească miercuri seara la 20:25, a ajuns joi dimineață la 2:33, potrivit raportării publice.

Dacă întârzierea de la București Nord la Cluj-Napoca poate fi oarecum scuzată, căci s-a produs din cauza căderii tensiunii pe fondul fenomenelor meteo extreme, nu același lucru se poate spune și despre cea acumulată între Cluj-Napoca și Baia Mare. Pe această distanță de 193 km trenul respectiv a făcut nu mai puțin de șapte ore și 20 de minte, din cauza faptului că responsabilii Depoului Cluj au trimis o locomotivă (GM 950) despre care știau că are probleme, mai ales că recent trecuse și printr-un incendiu.

Din păcate, nu este pentru prima oară când de la acest depou pleacă locomotive care apoi se defectează pe traseu. Nu mai devreme de acum două zile, Club Feroviar a relatat cum într-o singură zi s-au defectat trei locomotive și un automotor Siemens Desiro.

Situația este foarte gravă și se poate repeta oricând. ”Dacă veniți în Depoul Cluj, zeci de locomotive stau la gard, adică sunt scoase din circulație pentru că nu sunt bani să fie reparate. Acestea nu mai prezintă siguranță în exploatare. Nu sunt bani și asta, din păcate, va fi noul viitor al căii ferate, locomotive care se strică tot mai des și tot mai grav, trenuri întârziate și călători, pe bună dreptate nemulțumiți”, a declarat pentru Foaia Transilvană un mecanic de la acest depou, sub protecția anonimatului.

sursa clubferoviar.ro