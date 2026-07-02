Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, în perioada 13–14 iulie, la Bloaja va avea loc cea de-a V-a ediție a Taberei de Vară „Credință, Rugăciune și Comuniune”, un eveniment dedicat copiilor și tinerilor din comunitate.

Tabăra este organizată de preoții din parohiile Trestia, Ciocotiș, Fânațe, Cernești, Brebeni și Măgureni, în parteneriat cu Primăria Comunei Cernești și unitățile de învățământ din comună.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor lua parte la un program divers, care îmbină activitățile spirituale cu cele recreative. Sunt pregătite momente de rugăciune și reflecție, jocuri și activități de grup, drumeții în natură, dar și numeroase surprize menite să transforme tabăra într-o experiență memorabilă.

Organizatorii își propun să le ofere copiilor și tinerilor un cadru sigur și prietenos, în care să lege noi prietenii, să descopere valori autentice și să petreacă timp de calitate în mijlocul naturii.

Înscrierile se fac la preoții din parohiile participante.