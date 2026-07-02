Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 2 iulie, până la ora 15.30 pe str. Dura pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot joi, până la ora 13.00, nu vor avea apă la robinete băimărenii care locuiesc pe str. Colonia Topitorilor, str. 8 Martie. Avarie la rețeaua de apă cauzată de lucrările efectuate la modernizarea str. Colonia Topitorilor.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.