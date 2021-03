Incendiu violent ieri noapte la Borșa, în Maramureș. Pompierii militari din Borșa au intervenit cu două autospeciale și au reușit să salveze gospodăria. Din păcate, flăcările au mistuit terasa din lemn a casei, dar și alte bunuri. Acum, proprietarii așteaptă ca poliția să își facă meseria. Spun asta pentru că există imagini pe care camerele de supraveghere în care se vede cum doi bărbați acționează. Mai mult, pompierii au stabilit fără echivoc cauza izbucnirii incendiului: acțiune intenționată – lichid combustibil pe materiale textile ce au fost aprinse cu un chibrit.

Ce spune fiul proprietarului păgubit

”Buna ziua , sunt Florin B., casa mea a fost incendiată intenționat azi-noapte in jurul ore 2:30 în Borșa/Popoșală (9/10 martie 2021). Eu locuiesc in Belgia. Am o firmă de construcții. Am lucrat pentru Gabriel M.T. Săptămâna trecută l-am anunțat ca nu mai vrea sa lucrez cu el din nenumărate motive. La telefon mi-a spus că nu va rămâne așa. Am luat-o ca pe o amenințare, mai ales că el anul trecut, i-a dat foc masinii cumnatului meu, aici în Belgia. Motivul a fost același – nu a mai vrut să lucreze cu el. Zilele trecute am fost informat de către niște persoane aici din Belgia că acest Gabriel se lauda că mă amenință că îmi da foc. Mă așteptăm la asta de aceea am început să iau câteva măsuri de siguranță dar din păcate a fost prea târziu. Este un om periculos și are mulți oameni ”mai mari” pe care se bazează! Săptămâna trecută Gabriel a fost în România și s-a întors duminica aceasta. Bănuiesc că atunci a plănuit totul deoarece el nu vorbește niciodată la telefon decât pe whatsapp. Mereu spunea că îi sunt ascultate telefoanele. El a mai dat foc și altor 3 mașini al unui var de-al lui din Baia Mare din același motiv: nu a mai vrut să lucreze pentru el. Acest caz este deja în instanță din câte știu. Vreau să se știe adevărul despre acest caz și lumea să se ferească de el. Repet: este un om periculos, cu mulți bani, care se bazează pe alte persoane. Nu acționează niciodată singur. Aici în Belgia este deja cunoscut având nenumărate plângeri la poliție și zeci de mii € datorii la persoanele care au lucrat pentru el. Vreau ca poliția să își facă treaba!” ne-a scris fiul proprietarului.

Ce se vede pe imaginile de pe camerele de supraveghere

Noi am cerut și o poziție oficială din partea IPJ Maramureș despre acest caz. Până să îl primim mai spunem doar că o cameră de supraveghere a surprins în jurul orei 2.20 un autoturism de culoare albă care s-a plimbat pe ulița respectivă. Apoi unul dintre ei s-a deplasat pe jos spre imobilul incendiat, iar celălalt îl urma de la volanul mașinii. Conform imaginilor cel care mergea pe jos pare a avea ceva în mână. Ambii au dispărut de la fața locului în jurul orei 2.34, timp în care focul era anunțat la 112 iar pompierii militari se deplasau spre locul respectiv.