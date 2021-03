Sălile de evenimente sunt goale, furnizorii sunt în pragul falimentului, iar tinerii care vor să se căsătorească nu știu ce se va întâmpla. Organizatorii susțin că există soluții. Aceștia spun că participarea la evenimentele mari s-ar putea face pe baza adeverinței de vaccinare sau în urma efectuării unui test rapid. Miercuri, cuplurile care vor să facă marele pas și-au strigat nemulțumirile în stradă și au protestat în fața Guvernului.

Decorurile la care visează mirii când se gândesc la ziua cea mare rămân doar niște realități virtuale. Pandemia a dat peste cap planurile a peste 128.000 de cupluri care voiau să-și unească destinele.

Lorena arde de nerăbdare să îmbrace rochia de mireasă, însă acum o învăluie doar sentimentul de furie. N-a ezitat și a protestat în fața Guvernului în speranța că lucrurile se vor schimba.

„Nu avem niciun răspuns din partea autorităților, predictibilitate nu avem. La noi în județ sala cea mai mare are 500 de locuri, să facem măcar cu 30 la sută din capacitate sau 50 la sută sau să se testeze invitații, să știm ceva concret”, cere Lorena.

Dora și-a strigat și ea nemulțumirile în fața clădirii Executivului.

„Nimeni nu se așteaptă ca lucrurile să revină la normal. Nunțile sunt interzise, e singurul domeniu care a rămas interzis, chiar dacă pentru toate celelalte s-au găsit soluții de redeschidere”, se plânge Dora.

Incertitudinea a fost literă de lege în 2020, iar 2021 nu pare să fie foarte diferit. Cuplurile se gândesc de două ori în ce împrejurări vor putea rosti cel mai important „Da!” din viața lor. Nici banii nu mai pleacă atât de ușor din conturi către organizatori și localuri. Pandemia a schimbat atitudinea tuturor față de nunți, indiferent de calitatea participanților la marele eveniment. Fie că vorbim de miri, invitați sau toți furnizorii implicați în desfășurarea acestora, schimbările sunt radicale.

Invitați testați sau cu pașaport de vaccinare

„Prima schimbare pe care am făcut a fost modificarea contractelor, astfel încât amândouă părțile să fie OK în cazul unei situații de urgență sau a unor reguli foarte stricte. Prima variantă oferită mirilor noștri, având în vedere că avem la dispoziție un spațiu exterior extins, este de a organiza evenimentul în aer liber și pentru asta folosim anumite pavilioane deschise. Asta am făcut anul trecut, avem de gând să facem și anul acesta. Ceea ce ne supără cel mai tare pe noi, cât și pe clienții noștri este impredictibilitatea de a organiza un eveniment peste două, patru, șase luni sau un an de acum încolo. Nu-și pot invita oamenii la eveniment, nu-și pot face bugete, nu se pot baza pe absolut nimic în momentul de față”, spune Bogdan Buturuga, organizator de evenimente.

„Vaccinarea, practic, ar fi soluția. Ne gândim, având în vedere o parte a populației s-a vaccinat și urmează etapa a treia, pentru publicul larg, să avem această opțiune, la alegerea clientului, de a-și organiza evenimentul în anumite condiții: ori o parte sau dacă s-ar putea, majoritatea, să fie vaccinați și să participe la acel eveniment, sau dacă nu, să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție astăzi, respectiv testele rapide, eficiente”, arată Carmen Polcovnicu, organizator de evenimente.

Mirii și reprezentanții sălilor de evenimente nu au fost singurii afectați. Cei responsabili de imortalizarea momentului au suferit și ei.

„Pe partea de servicii foto-video, pe mine m-a afectat în proporție de 90 la sută. Dacă aveam anual în jur de 20-30 de evenimente, anul trecut am avut doar trei”, spune fotograful Sorin Oția.

Aproape 249.000 de angajați din domeniul evenimentelor așteaptă vești din partea autorităților, în timp ce 4.700 de locatii de nuntă au pus lacătul pe ușă.