CS Minaur Baia Mare continuă campania de întărire a lotului pentru noul sezon și anunță transferul pivoului brazilian Sabryne Santos Souza, o jucătoare cu experiență în competițiile din Europa și componentă a naționalei Braziliei.

Născută la 3 februarie 2001, la São Paulo, Sabryne Santos Souza măsoară 1,80 metri și evoluează pe postul de pivot. La doar 25 de ani, handbalista ajunge la Baia Mare după experiențe în campionatele din Spania și Portugalia.

De-a lungul carierei, aceasta a evoluat pentru formațiile Corinthians/Guarulhos, KH-7 BM Granollers, Benfica Lisabona și ADAA São Pedro do Sul, acumulând experiență atât la nivel de club, cât și în tricoul reprezentativei Braziliei.

Oficialii Minaur mizează pe aportul noii achiziții în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor din sezonul competițional 2026–2027, Sabryne Santos Souza urmând să întărească linia de 6 metri a echipei băimărene.