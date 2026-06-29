Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor din Baia Mare organizează, în luna iulie, o serie de ateliere de vară dedicate copiilor și adulților, menite să stimuleze creativitatea și să apropie participanții de patrimoniul artistic al orașului.

Desfășurate într-un spațiu cu o bogată tradiție culturală, atelierele oferă ocazia de a experimenta tehnici diverse de desen, pictură și artă contemporană, sub îndrumarea specialiștilor instituției.

Ateliere pentru copii

Programul este organizat pe parcursul unei săptămâni, fiecare zi fiind dedicată unei teme diferite:

Pictură – descoperirea istoriei Școlii de Pictură Băimărene și realizarea unor lucrări inspirate de marii artiști ai Coloniei;

Colaj – explorarea creativității prin compoziții realizate din imagini și materiale diverse;

Desen – exerciții de observație și expresivitate;

Plein-air – pictură și desen în aer liber, după modelul artiștilor care au consacrat Baia Mare;

Land Art – creații artistice efemere realizate din materiale naturale.

Serii disponibile:

6–10 iulie – copii 6–9 ani;

13–17 iulie – copii 10–14 ani;

27–31 iulie – copii 6–9 ani;

3–7 august – copii 10–14 ani.

Programul se desfășoară zilnic între orele 08:00 și 14:00, iar taxa de participare este de 500 de lei/serie, gustarea fiind inclusă.

Activitățile vor avea loc la Pavilionul Mihai Olos, în Parcul Regina Maria și în curtea Centrului de Artă Contemporană Colonia Pictorilor.

Atelier pentru adulți

În perioada 20–24 iulie, persoanele pasionate de artă, indiferent de nivelul de experiență, sunt invitate să participe la un atelier care îmbină noțiunile teoretice cu exercițiile practice de desen și pictură.

Participanții vor învăța despre:

istoria desenului și evoluția acestuia;

teoria culorilor și armoniile cromatice;

materialele și tehnicile artistice;

principalele curente ale artei moderne.

Partea practică va include exerciții realizate după natură statică, model din gips și fotografii.

Atelierul se va desfășura la Galeria Hollósy, între orele 15:00 și 18:00, iar taxa de participare este de 400 de lei/persoană.

Persoanele interesate se pot înscrie la numărul de telefon 0362 803 225 sau prin e-mail, la coloniapictorilor@gmail.com.

Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac în ordinea solicitărilor.