Pe fondul temperaturilor extreme anunțate în această perioadă, autoritățile și organizațiile partenere pun la dispoziția cetățenilor puncte de prim ajutor și distribuție de apă în Baia Mare și Sighetu Marmației.

În perioada 29 iunie – 1 iulie, acestea vor funcționa după următorul program:

Direcția de Asistență Socială Baia Mare – între orele 11:00 și 17:00

zona RFN;

zona Semilună;

intersecția Bulevardul Traian – Bulevardul Republicii;

Centrul Nou;

zona Cozac;

Gara CFR.

Crucea Roșie Maramureș – între orele 12:00 și 16:00

Baia Mare – Piața Izvoare;

Sighetu Marmației – zona Spitalului Municipal.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

În cazul în care vă simțiți rău din cauza căldurii, apelați la unul dintre aceste puncte de prim ajutor sau solicitați sprijinul serviciilor de urgență.