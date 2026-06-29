Reprezentanții Vital anunță întreruperea temporară a furnizării apei potabile, luni, 29 iunie, în urma unor avarii produse la rețeaua de alimentare cu apă, cauzate de lucrările de modernizare a rețelei de canalizare.

Localitatea Groși

Strada Paltinului

Furnizarea apei este întreruptă până la ora 14:30.

Localitatea Satu Nou de Jos

Străzile Republicii, Garoafei și Izvorului

Furnizarea apei este întreruptă până la ora 14:00.

Echipele de intervenție se află în teren și lucrează pentru remedierea avariilor, astfel încât alimentarea cu apă potabilă să fie reluată în cel mai scurt timp.