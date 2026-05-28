Credincioșii sunt invitați să participe, în perioada 30 mai – 1 iunie, la manifestările religioase organizate cu prilejul praznicului Pogorârii Sfântului Duh – Rusaliile, hramul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Programul va debuta sâmbătă, 30 mai, de la ora 17:00, cu slujba Privegherii, oficiată la demisolul catedralei.

Duminică, 31 mai, în ziua de Rusalii, de la ora 08:30 va fi săvârșit Acatistul Pogorârii Sfântului Duh, urmat, de la ora 09:00, de Sfânta Liturghie Arhierească, pe esplanada catedralei.

De asemenea, de la ora 17:00 va avea loc slujba Vecerniei plecării genunchilor, iar de la ora 18:00 se va desfășura tradiționala procesiune de Rusalii „Purtați de Duhul Sfânt pe calea Bisericii”, ajunsă la ediția a XI-a.

Manifestările religioase vor continua și luni, 1 iunie, de sărbătoarea Sfintei Treimi, cu slujba Utreniei, Sfânta Liturghie și Vecernia.

Organizatorii îi invită pe credincioși să participe în număr cât mai mare la acest important moment de rugăciune și comuniune spirituală.