Gata, nu-i mai suport pe imbecilii ăștia. Refuz să mai port mască în aer liber. Să poarte cine a organizat Untold și cine a gestionat pandemia.

Sunt vaccinat, evit aglomerațiile, nu iau autobuzele, nu merg la restaurant, cinema, petreceri etc., practic nu mai am viață socială, dar sunt cetățean liber și am dreptul să respir aer proaspăt pe stradă sau în parc. După câte 6 ore de predat non stop în fața unui ecran, sau după o dimineață de scris am nevoie de aer și de mișcare.

E firesc să purtăm mască în transporturi, în spații închise, dar e absolut inutil în aer liber, doar ca un guvern de imbecili și administrații locale iresponsabile să mimeze că se luptă cu pandemia.

Încep să-i detest pe cretinii ăștia mai mult decât pe pesediști. (prof. dr. Adrian Papahagi, pe Facebook)

Propunerea privind reintroducerea obligativității purtării măștii de protecție în aer liber aparține CMSU. Guvernul ar urma să decidă în acest sens, prin HG, în ședința de sâmbătă, 2 octombrie.