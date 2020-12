Alegerile pentru viitorul Parlament vor avea loc la finalul acestei săptămâni. Timp de aproape o lună, numeroși aspiranți la un mandat de deputat sau senator, unii cu experiență, alții fără, au încercat să convingă electoratul maramureșean că sunt cei mai buni.

Jurnaliștii eMaramures a transmis un set de întrebări tuturor candidaților reprezentanți ai partidelor politice, dar numai câțiva au avut decența să răspundă.

Dumneavoastră aveți libertatea să alegeți, dar dacă la câteva întrebări ale unei publicații nu au răspuns, ce vor face atunci după ce le veți acorda votul.

eMM: De ce candidați pentru un loc în Parlamentul României?

Gabriel Zetea: Pentru că cei care iubesc cu adevărat Maramureșul, nu abandonează niciodată. Cele două mari iubiri ale mele sunt FAMILIA și MARAMUREȘUL. Acest lucru l-am repetat constant în anii în care am fost președintele Consiliului Județean și acest fapt îl voi repeta ori de câte ori voi fi întrebat de ce am ales să continui în cariera politică. În 4 ani de zile, în calitate de șef al administrației județene, m-am preocupat constant să aduc proiecte și fonduri în fiecare comunitate a Maramureșului. Și, în cei trei ani ai guvernării social-democrate, am reușit să demarez în Maramureș proiecte importante și vitale pentru cetățeni.

Am achitat datoriile de aproape 100 de milioane de lei de la Aeroportul Internațional Maramureș, rămase din guvernările PNL-PDL, Am achitat datoriile și penalitățile lăsate de aceleași guvernări ineficiente, după reabilitarea drumului Baia Sprie – Bârsana. Am demarat reabilitări pe aproape 200 de km de drumuri județene, o parte fiind recepționați. Am susținut proiectele primarilor și ale instituțiilor din subordinea Consiliului Județean. Am fost alături de maramureșeni și mi-am dorit să continui în fruntea administrației județene, însă cetățenii au ales altceva. Le respect votul, dar am luat în calcul și opțiunea celor aproape 60.000 de maramureșeni care m-au învestit cu încrederea lor la alegerile locale. Eu nu voi împărți niciodată Maramureșul în pesediști și alții, așa cum face Iohannis cu România. Voi merge în Parlamentul României și voi continua să fac tot ce stă în puterile mele pentru binele Maramureșului.

eMM: Ce vă recomandă să candidați pentru funcția de parlamentar?

Gabriel Zetea: Am o bogată activitate politică și o la fel de bogată activitate administrativă. Am intrat în politică cu mai bine de 20 de ani în urmă, timp în care am trecut prin toate etapele pe care ar trebui să le treacă un om politic. Am început de jos și am urcat constant, prin forțele proprii. Sunt mândru că, după mai bine de 2 decenii, opțiunea mea inițială a rămas. Am fost social-democrat și voi fi social-democrat și sunt mândru de asta. Din punct de vedere politic, de aproape 8 ani de zile sunt președintele Partidului Social-Democrat Maramureș, iar în ultimii ani am deținut și funcții de vicepreședinte al PSD la nivel național.

Am fost vicepreședinte regional, acum sunt vicepreședinte național pe domeniul infrastructură. Activitatea intensă pe care am depus-o pentru reabilitarea drumurilor județene din Maramureș, numeroasele șantiere pe care am reușit să le demarez în anii în care am condus Consiliul Județean Maramureș, banii pe care am reușit să îi atrag în județ atât din fonduri guvernamentale cât și europene m-au recomandat pentru funcția de vicepreședinte la nivel central. Iar activitatea din administrația județeană din ultimii 8 ani de zile (4 ani am fost vicepreședinte al Consiliului Județean) mă recomandă pentru funcția de parlamentar. Pentru că știu mai bine ca oricine nevoile Maramureșului, fiind în mijlocul cetățenilor de aproape un deceniu și știu ce avem nevoie pentru a continua să evoluăm.

eMM: Ce activități relevante pentru funcția de parlamentar ați avut în ultimii 4 ani?

Gabriel Zetea: În calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș, în ultimii patru ani, am fost în contact permanent cu parlamentarii din județ și în special cu cei ai Partidului Social-Democrat. I-am susținut la nivel central, în principal în ceea ce privește inițiativele de a aduce bani în Maramureș, cum a fost amendamentul la Legea Bugetului de Stat, prin care s-au acordat bani lucrărilor deja efectuate la Aeroportul Internațional Maramureș. Am insistat să voteze toate proiectele bune pentru țară și pentru creșterea nivelului de trai al românilor. Ne-am consultat, adeseori, cu privire la inițiativele legislative care au fost depuse în Parlamentul României și care au venit în sprijinul tututor cetățenilor.

Consiliul Județean este un mini-Parlament local, iar munca mea din ultimii 8 ani, în executivul administrației județene, a fost replica la un nivel mai redus a muncii din Parlamentul României. Alături de colegii consilieri județeni și de aparatul propriu am gândit, local, proiecte pentru binele maramureșenilor. În Parlamentul României voi gândi proiecte pentru toți românii, însă sufletul meu va fi mereu în Maramureș, alături de fiecare maramureșean.

eMM: Am citit despre multe promisiuni în actuala campanie electorală. Unele pot fi îndeplinite, altele nu. Unele sunt originale, altele nu. Promisiunile dumneavoastră pentru cetățeni care sunt? Procentual, câte promisiuni credeți că puteți onora?

Gabriel Zetea: Programul de Guvernare al PSD, din 2016, a fost îndeplinit într-o foarte mare măsură și dacă am fi rămas la guvernare sunt convins că am fi finalizat tot ce ne-am propus. În cei trei ani în care Partidul Social-Democrat a guvernat România, toate promisiunile făcute până la nivelul anului 2019 au fost onorate. Personal, promit să urmăresc ca noul Program de Guvernare al PSD pentru următorii ani să fie îndeplinit în toate domeniile de activitate.

Pentru că acest program este similar cu ceea ce eu, ca președinte al Consiliului Județean, deja am făcut la nivel județean, în anumite domenii. Să privim, de exemplu, sănătatea. Deși Guvernul PNL nu a alocat fonduri în Maramureș, la începutul pandemiei, cele două spitale în subordinea Consiliului Județean nu au dus lipsă de materiale de protecție și materiale sanitare, deși în alte părți dezastrul era unul general. Am alocat bani pentru achiziția a 4 aparate Real Time PCR în Maramureș, din care doar două pentru spitalele din subordine și două pentru spitalele din administrarea primăriilor Sighetu Marmaței și Vișeu de Sus.

În domeniul infrastructurii am demarat șantiere pentru reabilitarea a 200 de km de drum județean, în timp ce guvernările PNL-PDL au reușit să reabiliteze, în 24 de ani, doar 56 de km. În 4 ani de zile am făcut de 4 ori mai mult decât au făcut ei în 24 de ani. Am alocat fonduri pentru calamități, pentru dezvoltare, pentru investiții în Maramureș. În Parlament voi vota și voi susține toate proiectele care pot duce la dezvoltarea Maramureșului și voi ajuta administrațiile locale de câte ori mi se va cere ajutorul.

eMM: Societatea s-a împărțit în tabere în ultimii 4 ani. Lumea a ajuns să se urască din cauza convingerilor politice. Ce veți face pentru a aduce pace în rândul românilor?

Gabriel Zetea: Societatea nu este împărțită de acum în tabere, ci de mii de ani. Și nu doar în România, ci în lumea întreagă. Pentru că oamenii gândesc și nu pot gândi toți la fel. Pentru că unii sunt adepți ai unei doctrine politice, în timp ce alții cred în alta. Pentru că partidele politice, pentru a-și atrage adepți, simpatizanți, încearcă să arată ce este rău în modul de gândire și de acțiune al partidelor deja existente pe piață. Pentru că, în fapt, democrația asta înseamnă, să ai dreptul la o altă opinie decât cel de lângă tine. Partidul Social-Democrat a încercat, în acești ani, să unească românii. Să dea legi egale pentru toți. Să se implice și să aducă binele în toate domeniile de activitate. Să ajute atât sănătatea cât și educație, atât antreprenorii cât și domeniul HoReCa, să ofere un trai mai bun fiecărui român.

Cred că toți, indiferent de partidul din care facem parte, ar trebui să ne dorim să aducem pacea. Ar trebui să ne dăm mâna pentru un interes comun, să ne dorim cu toții binele întregii Românii. Din păcate, nu ajunge să vrem doar unii. Un exemplu elocvent: am propus tuturor parlamentarilor de Maramureș să semnăm un PACT PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR. Este tocmai ce m-ați întrebat, ce voi face să unesc românii? Am încercat să întind o mână contracandidaților mei, i-am invitat să ne unim forțele pentru sănătatea cetățenilor pe care dorim să îi reprezentăm în Parlament. Nici măcar unul dintre el nu a răspuns acestui apel. Pentru că nu își doresc unitate.

Tot la nivel județean, consilierii județeni ai PSD au propus noii conduceri a Consiliului Județean să adopte un proiect prin care cetățenii care donează plasmă convalescentă să fie recompensați financiar. Pentru că este știut că plasma de la un pacient vindecat de COVID-19 poate salva până la 3 vieți și noi, în Maramureș, am primit, în vremea în care eu am condus Consiliul Județean Maramureș, un aparat de plasmafereză din cele 18 care au fost donate în țară. Nici la această inițiativă nu am primit răspuns, din păcate. Personal, îmi doresc ca toți să trăim în armonie și atât cât va depinde de mine sigur nu am să intru în niciun fel de conflicte. Pentru că eu cred în arta dialogului și cred că oamenii inteligenți pot rezolva orice divergențe fără să folosească cuvinte grele.

eMM: Să ne amintim ce a spus marele Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!” Cum interpretati această definiție a democrației din punctul dumneavoastră de vedere și al partidului din care faceți parte?

Gabriel Zetea: Răspunsul meu are legătură cu ce am menționat și anterior. Sunt de acord cu această afirmație care mi se pare extraordinară. Partidul Social-Democrat, prin construcția sa, este o formațiune politică care apără și susține democrația. Noi, în cadrul PSD, ne consultăm înaintea unei decizii importante, ne expunem părerile și tragem concluziile împreună. Sigur că sunt și diferente de opinie, pentru că așa e normal, când oamenii gândesc. Dar tocmai asta este democrația, să ne expunem cu toții punctul de vedere și să decidem, împreună, ce este mai bine pentru marea majoritate.

Partidul Social-Democrat promovează oamenii pe care îi are și promovează democrația. Noi nu vom împărți oamenii în peneliști și restul poporului sau în useriști și ceilalți și cu siguranță nu vom împărți România în pesediști și restul. Toți românii, absolut toți, merită să aibă o viața decentă în țara lor. Cu toții au dreptul la un sistem de sănătate cu adresabilitate largă, copiii noștri au dreptul la educație de calitate, românii au dreptul la meserii bine plătite și la o calitate bună a vieții. Noi, partidul Social Democrat oferim siguranța unui trai mai bun. Fără să îngrădim nimănui dreptul la liberă exprimare, fie că ne referim la membrii de partid sau la români în general, indiferent de opțiunea lor politică.

eMM: În cazul în care câștigați un loc în Parlamentul României, care este proiectul pe care vi-l asumați în mod personal? Care este proiectul/obiectivul pentru care vă putem critica sau lăuda peste(timp de) 4 ani?

Gabriel Zetea: Descentralizarea. Dacă ne uităm cum este organizat SPD-ul în Germania, o să vedem că nu există neapărat o structură centrală. Sigur, există anumite decizii luate centralizat, dar landurile germane au fiecare anumite particularități și pot face alianțe locale care satisfac mult mai bine cerințele comunității de acolo. Aceste coaliții locale se adună apoi într-un fel de federație centrală și iau decizii în ce privește viitorul social-democrației germane. Acesta este un model pe care eu îl văd foarte bine aplicat în România, în interiorul PSD.

Această componentă de a-mi determina singur soarta, fără ca cei de la București să-mi spună cum e bine, e un lucru pe care ardelenii îl așteaptă, îl doresc și tânjesc după el. În calitate de vicepreședinte al PSD eu mă lupt pentru o astfel de idee Îmi doresc un astfel de proiect implementat în PSD, tocmai pentru ca social-democrația transilvăneană să ajungă înapoi la perioada interbelică, la momentul de vârf și de glorie al social-democrației în România. Competențele financiare și de tip juridic trebuie să fie date către autoritățile locale. Vorbim de 30 de ani de acest proiect imens pentru România! Iar România nu va putea progresa niciodată dacă nu se va face descentralizare.

Un guvern de la București își arată în fiecare zi limitele în a gândi dezvoltări regionale integrate și uniforme, echilibrate între diferitele regiuni ale țării. Și atunci trebuie să ne lase să ne decidem singuri soarta pe plan local, să ne identificăm singuri proiectele, să putem să propunem fiecare pentru comunitatea pe care o reprezintă – având la dispoziție resursa financiară – proiectele care dezvoltă cu adevărat o comunitate. Niciodată un funcționar de la București – și sunt funcționari la București în birouri dinainte de Revoluție, în același birou, oameni care au înghețat efectiv pe anumite fotolii, care nu înțeleg și nu știu ce nevoi are o comunitate sau alta. Aici intervine factorul politic.

eMM: Considerați că România merge într-o direcție bună?

Gabriel Zetea: Cu siguranță nu, iar această opinie este împărtășită de majoritatea covârșitoare a românilor. Nimic nu mai este bine de un an încoace, iar românii văd asta. Și nu doar că văd, din păcate majoritatea românilor au și foarte mult de suferit. Am fost închiși în case la 300 de cazuri pe zi, în martie și aprilie, ni s-a interzis să ne vedem familiile, de Paști, nu am putut merge în cimitir să ne plângem morții, iar acum, când avem și peste 10.000 de cazuri pe zi ni se spune doar cât de important este ca Iohannis să aibă în continuare ”Guvernul său”.

Cu siguranță România nu merge într-o direcție bună! Bătaia constantă de joc la adresa românilor, zecile de mii de afaceri închise, aproape 2 milioane de contracte de muncă desființate, peste 11.500 de morți în 9 luni, din cauza COVID-19, -pentru că oamenii cu alte boli nu mai au parte de tratamentul adecvat în spitale-, închiderea piețelor, disprețul arătat românilor când au trebuit mărite pensiile sau alocațiile, toate aceste lucruri nu pot face ca direcție pe care ne aflăm să fie una bună. Să nu mai vorbim despre dezinteresul pe care Orban și Iohannis îl arată sistemului de educație, iar programul cu care, în urmă cu numai un an, câștiga alegerile, ”România educată” s-a dovedit a fi o altă minciună a acestor incompetenți. Sper, însă, că România va porni spre o direcție bună după 7 decembrie, când vom trimite acasă acest Guvern care a instaurat frica și haosul în țară, hăituind românii cu fel de fel de legi absurde, în care avem doar obligații și aproape deloc drepturi.

eMM: Trăim într-o societate săracă. Marea majoritate a românilor trăiesc în sărăcie, iar acum suntem loviți de pandemie. Ce veți face pentru acești români concret, nu promisiuni și vorbe in vânt?

Gabriel Zetea: Întregul program de guvernare al PSD, pentru mandatul 2021 – 2024 este gândit pentru binele fiecărui român. Siguranța unui trai mai bun este sloganul cu care PSD a intrat în aceste alegeri și asta dorim să oferim românilor: siguranța unui trai mai bun pentru fiecare dintre noi, o viață decentă și respect acasă, în România, locuri de muncă mai bine plătite. Programul de Guvernare al PSD are aproape 300 de pagini. Programul de Guvernare al PNL are puțin peste 20 de pagini și fiecare măsură pe care o propun este aiuristică și, cu siguranță, negândită. Pentru că nu își doresc să facă nimic pentru România și pentru români, sunt preocupați doar de burdușirea buzunarului personal și de satisfacerea clientelei aservite. PSD a promis și în 2016 și s-a ținut de cuvânt.

Măsurile pe care le-am promis au fost îndeplinite, în ciuda tuturor minciunilor aruncate de PNL și USR. PSD are un program de guvernare realist pentru perioada următoare, care cuprinde toate domeniile: educație, sănătate, mediul antreprenorial, agricultură. România este lovită și de o criză economică, care dublează criza sanitară. PSD are soluții pentru că Partidul Social-Democrat a propus specialiști pe listele sale pentru Parlamentul României. Și acești profesioniști vor putea să pună în aplicate fiecare punct pe care îl regăsim în noul program de guvernare al PSD. Pentru că nouă ne pasă de români și pentru că noi iubim România.

eMM: E ușor să fii parlamentar sau angajat la stat, dar să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii se află în pragul falimentului. Când veți ajunge în Parlament, ce măsuri concrete veți propune pentru restartul economiei?

Gabriel Zetea: Înainte de a fi angajat la stat, am lucrat în mediul privat pentru mulți ani. Iar munca mea la stat nu a fost tocmai una ușoară, pentru că atât în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, cât și în funcția de președinte, între 2016 și 2020, știam doar când începe ziua de lucru, nu știam niciodată când se va termina. Pentru că nu a fost o muncă de birou de la 8.00 la 16.00, ci a fost o muncă constantă, de dimineața până seara, de luni până duminică, pentru că problemele județului au fost constante iar soluțiile trebuiau oferite în cel mai scurt timp. Și tocmai pentru că am venit din mediul privat și pentru că ”la stat” am muncit poate chiar mai mult decât înainte, voi milita pentru ca fiecare punct din Programul de Guvernare al PSD în domeniul economiei să fie implementat.

Principala noastră preocupare va consta în creșterea veniturilor populației și redresarea economiei. Salariul minim brut țintă pentru 2024 va fi de 7.010 lei, iar punctul de pensie va ajunge, în 2024, la 2.340 de lei. Aceste creșteri de venituri pentru populație vor reprezenta efectele de multiplicare generate de Fonduri europene (CFM 2014-2020, CFM 2021-2027, Programul SURE, Programul Next Generation EU; inclusiv fondurile pentru agricultură). Ne bazăm și pe efectele de multiplicare generate de Fondul Strategic de Investiții (FSI), care va duce la creșteri economice anuale. De asemenea, propunem impozit 0 la salariul minim și introducerea unui sistem progresiv de deduceri pentru persoanele fizice, funcție de numărul de copii. Totodată, odată ajunși la guverrnare, vom dubla imediat alocațiile copiilor. Estimăm o creștere economică medie anuală de 4,4% dar și un deficit bugetar de sub 3% din PIB, în 2024. Urmărim creșterea puterii de cumpărare a salariului minim cu 37% și încheierea a 1 milion de contracte noi de muncă.

Alte măsuri sunt: majorarea stimulentului de reinserție în muncă și majorarea indemnizației de creștere a copilului, construcția de rezidențe moderne pentru persoanele de peste 65 de ani cu un ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile eligibile. PSD propune linii de credit pentru IMM pentru deficitele temporare ale capitalului de lucru, cu dobândă de maxim 2%, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani. Totodată, avem în vedere granturi de 200.000 € pentru IMM-uri care se acordă pentru investiții în sectorul de producție, printr-un program pe 4 ani, în limita a 2 miliarde euro.

Specialiștii PSD au gândit și o schemă de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă, care implică ajutor până la 100.000 de euro pentru susținerea afacerii, cu garanție pentru 50% din credit, iar 50% din ajutorul nerambursabil este prevăzut pentru salariile noilor angajați. Dorim să înființăm câte un parc industrial în fiecare județ, cu implicarea autorităților locale pentru asigurarea utilităților și infrastructurii, dar și creșterea numărului de firme în centrele universitare, în conlucrare cu parteneri locali.

PSD are soluții și a demonstrat că știe și poate să guverneze bine! Și sperăm ca, după 7 decmebrie, românii să ne dea posibilitatea de a oferi siguranța unui trai mai bun pentru fiecare dintre noi! .