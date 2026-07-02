CS Minaur Baia Mare continuă să își întărească echipa tehnică și anunță numirea lui Silviu Mihai Dobre în funcția de preparator fizic.

Licențiat și masterand în Știința Sportului și Performanței Motrice, Silviu Mihai Dobre vine la Baia Mare cu o experiență de peste un deceniu în fotbalul de performanță. De-a lungul carierei a făcut parte din staff-urile unor cluburi importante din România, precum Academia Gheorghe Hagi/FC Viitorul Constanța, FC Botoșani, UTA Arad, CS Mioveni, FCU Craiova 1948 și FC Muscelul Câmpulung.

Specializat în pregătirea fizică a sportivilor de performanță, noul preparator fizic are experiență în dezvoltarea forței, vitezei și rezistenței, utilizând metode moderne de antrenament, monitorizare GPS și planificare individualizată a pregătirii.

Pregătirea sa profesională este completată de mai multe certificări de prestigiu: UEFA Licence C; Football Strength & Conditioning Master (FSI); Barça Universitas – Training for Team Sports; Strength & Speed in Soccer Masterclass.

Prin această numire, Minaur își propune să consolideze componenta de pregătire fizică și să ofere jucătorilor cele mai bune condiții pentru atingerea obiectivelor din noul sezon competițional.