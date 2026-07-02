Astăzi, 2 iulie, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Ordine Publică, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei ai Serviciului Criminalistic, pun în executare 8 mandate de percheziție domiciliară, pe raza localităților Dragomirești, Săliștea de Sus și Moisei.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, falsificarea de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, favorizarea făptuitorului și omisiunea sesizării.

Totodată, polițiștii pun în aplicare 5 mandate de aducere, persoanele bănuite de comiterea faptelor urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Activitățile de astăzi se desfășoară cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pitea Viteazul” Maramureș.