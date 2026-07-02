În preajma hramului Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, din incinta Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, instituția a organizat cea de-a III-a ediție a Simpozionului cultural „Credință creștin-ortodoxă și identitatea națională”, un eveniment dedicat valorilor spirituale, identității naționale și dialogului dintre credință și misiunea în serviciul public.

Manifestarea a fost deschisă de chestor de poliție Coman Florin, șeful ITPF Sighetu Marmației, care le-a adresat un mesaj de bun venit invitaților și participanților, subliniind importanța cultivării valorilor creștine și a tradițiilor naționale în consolidarea comunității profesionale și a misiunii instituționale.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența unui auditoriu de prestigiu, din care au făcut parte chestor-șef de poliție Valentin Minoiu, director al Direcției Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și părintele Felix Iulian Radu, șeful Secției Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de reprezentanți ai structurilor MAI.

În cadrul simpozionului au fost susținute două conferințe cu profundă încărcătură spirituală și morală. Părintele Felix Iulian Radu a prezentat tema „Rana iubirii lui Hristos. Omul în inima vie a veșniciei Mielului înjunghiat”, evidențiind dimensiunea jertfei, a iubirii divine și a responsabilității creștine în viața contemporană. La rândul său, chestor-șef de poliție Valentin Minoiu a susținut conferința „Înduhovnicirea legii – legea între normă, conștiință și transcendență”, o reflecție asupra relației dintre normele juridice, valorile morale și fundamentul spiritual al exercitării autorității publice.

La manifestare au participat, alături de părintele Vasile Grigor, preot în cadrul ITPF Sighetu Marmației, preoți care asigură asistența religioasă în structurile Ministerului Afacerilor Interne, polițiști de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației, precum și cadre în rezervă ale Ministerului Afacerilor Interne, a căror prezență a conferit un plus de semnificație evenimentului, evidențiind continuitatea valorilor credinței.

În încheiere, chestor de poliție Coman Florin a adresat un mesaj de mulțumire distinșilor invitați, conferențiarilor și tuturor participanților. Acesta a subliniat că astfel de manifestări reprezintă repere importante în consolidarea dialogului dintre credință, cultură și responsabilitatea profesională, reafirmând faptul că valorile creștine, respectul față de tradițiile naționale și spiritul de comuniune constituie fundamente esențiale pentru îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredințate celor care își îndeplinesc atribuțiile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Prin tematica abordată și nivelul înalt al dezbaterilor, simpozionul a reafirmat importanța cultivării valorilor spirituale și morale în societatea contemporană, oferind participanților prilejul unei reflecții autentice asupra relației dintre credință, identitate națională și misiunea de slujire a aproapelui. Organizat în ajunul hramului Bisericii „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, evenimentul a reprezentat un moment de comuniune, dialog și reflecție, consolidând legăturile dintre credință, instituție și valorile care definesc identitatea și spiritul de slujire al angajaților Ministerului Afacerilor Interne.