Un elev al Liceului Internațional Baia Mare a reușit o performanță de excepție pe plan artistic, urcând pe scena prestigioasei săli de concerte Carnegie Hall din New York, una dintre cele mai renumite din lume.

Este vorba despre Minnis Marchiș Gavril, elev al clasei de pian coordonate de profesoara Adriana Balaj, care a participat la competițiile internaționale de pian organizate de American Protégé – International Music Talent Competition. Reprezentanții Liceului Internațional Baia Mare au transmis că această reușită reprezintă rezultatul unui parcurs artistic construit prin muncă, disciplină și perseverență, sub îndrumarea profesorului coordonator și cu sprijinul familiei.

Prezența pe scena Carnegie Hall este considerată un moment de referință pentru orice tânăr muzician, această sală fiind asociată de-a lungul timpului cu unii dintre cei mai mari artiști ai lumii.

Profesorul Adriana Balaj a fost felicitată pentru profesionalismul și implicarea în formarea elevilor, iar familia tânărului pianist a fost apreciată pentru sprijinul constant oferit în parcursul său artistic. Reprezentanții liceului au subliniat că această reușită confirmă faptul că talentul și excelența artistică pot depăși granițele și pot aduce recunoaștere internațională pentru tinerii muzicieni din România.