Vineri și sâmbătă, de la ora 18.00, sunt programate meciurile etapei a doua din Liga 3, seria 5. Sâmbătă, pe stadionul “Dealul Florilor”, va avea loc o nouă întâlnire între CS Minaur și ACS Fotbal Comuna Recea, după cea de miercuri, din Cupa României, meci în care Recea s-a impus cu scorul de 2-0, promovând astfel în faza a IV-a națională.

Cele două echipe maramureșene au stări de spirit diferite după primele meciuri oficiale din acest sezon. CS Minaur a pierdut ambele jocuri, în timp ce echipa din Recea s-a impus în ambele confruntări. Dacă Recea dorește să continue parcursul în același mod, CS Minaur vrea să se redreseze cât mai repede posibil. Vor fi și schimbări în cele două echipe față de partida din Cupa României, asta este cât se poate de clar.

Dorin Toma (antrenor principal Minaur): “Va fi un meci foarte dificil, pentru că întâlnim o echipă puternică pe ambele faze. Nu am reușit să ne punem la punct din punct de vedere tactic, plus că va trebui să avem mult mai multă atitudine și determinare față de ce am arătat miercuri. Am pierdut un meci în campionat, dar nu este nimic decis în acest moment. La meciul de sâmbătă ambițiile vor fi mari. Recea este mai bine organizată ca noi, dar noi sperăm ca jucătorii care nu au evoluat miercuri și care vor intra acum să aducă un plus. De asemenea, sperăm că suporterii ne vor susține și la acest meci, așa cum au făcut-o până acum, deoarece avem mare nevoie de ei în acest început de campionat”.

Romulus Buia (antrenor principal Recea): “Știm că va fi greu, dar mergem și de această dată la victorie, mergem să ne continuăm parcursul bun din acest început de sezon. Fără îndoială că va fi alt gen de meci, comparativ cu ce am avut miercuri. Și Baia Mare va face schimbări și eu sunt nevoit să fac niște modificări, mai ales că juniorul nostru a luat cartoșnaș roșu și, pentru un junior, trebuie făcute mai multe schimbări în așezarea tactică, pentru că joacă altă poziție. Toate meciurile dintre noi și Baia Mare au fost interesante și spectaculoase, pentru că ne cunoaștem de multă vreme.

Noi avem ca obiectiv clasarea pe unul din locurile 1-4. Dacă va fi să fie la final foarte bine, în funcție de condițiile de atunci vom merge mai departe. În Cupa României mai avem un meci de jucat și dacă trecem de turul IV vom juca, poate, cu o echipă de prima ligă. Încercăm și acolo să mergem cât mai departe”.

Alin Bota (căpitanul echipei din Recea): „Va fi un meci greu, clar mai greu decît cel din Cupa României. Fiecare echipă își dorește promovarea, noi vrem să aducem și o echipă de Liga 1 în Cupă. Vor fi mai multe schimbări în cele două echipe, noi avem problemele noastre și le vom lămuri, pentru că sunt și alți juniori talentați. Probabil că meciul va fi foarte echilibrat. Va fi foarte cald din nou și sper să rezistăm fizic până la final”.

Programul etapei a doua

Vineri, 30 august, ora 18.00 : Unirea Dej – Metalurgistul Cugir (observator de joc este băimăreanul Emil Kemenes); AFC Odorheiu Secuiesc – CSC Sânmartin; Sănătatea Cluj-Napoca – CSM Avântul Reghin (la centru arbitrează băimăreanul Zoli Szekely)

Sâmbătă, 31 august, ora 18.00: CS Minaur Baia Mare – ACS Fotbal Comuna Recea; Industria Galda de Jos – Sticla Arieșul Turda; Luceafărul Oradea – CFR 2 Cluj; Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița; SCM Zalău – Viitorul Șelimbăr.

În prima rundă s-au consemnat rezultatele: Șelimbăr – Alba Iulia: 2-1; Reghin – Od. Secuiesc: 1-1; Sânmartin – Luceafărul: 3-6; CFR 2 Cluj – Galda: 2-0; Turda – Minaur: 2-1; Recea – Metalurgistul: 2-1; Zalău – Dej: 0-2; Bistrița – Sănătatea: 2-0.