Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unui bărbat de 76 de ani din localitatea Moisei.

Acesta ar fi plecat la data de 14 mai a.c., de pe raza localității Moisei și nu a mai revenit.

DONISA GHEORGHE de 76 de ani are următoarele semnalmente: 180 cm înălțime, 90 de kg, păr grizonat, culoarea ochilor albaștri. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție._