Locuitorii comunei Bârsana sunt invitați să participe la o campanie de consultații oftalmologice gratuite, organizată de Primăria Bârsana în parteneriat cu Laboratorul Express de Optică.

Acțiunea va avea loc vineri, 17 iulie, la Căminul Cultural Bârsana, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

În cadrul campaniei, participanții vor beneficia de evaluarea gratuită a vederii realizată de specialiști, recomandări medicale personalizate și depistarea unor afecțiuni oftalmologice precum cataracta sau glaucomul. De asemenea, acolo unde situația o impune, vor fi eliberate și rețete medicale.

Persoanele interesate sunt rugate să se programeze în prealabil la numărul de telefon 0731 823 774.

Reprezentanții administrației locale îi încurajează pe cetățeni să profite de această oportunitate de a-și verifica gratuit sănătatea ochilor și de a beneficia de sfaturile specialiștilor în domeniu.

„Vă așteptăm cu drag să participați la această campanie dedicată sănătății și prevenirii afecțiunilor oftalmologice”, au transmis organizatorii.