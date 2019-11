Fărcașa este prima echipă calificată pentru turneul final județean din Cupa Satelor, ediția 2019/2020. Meciurile din 2019 s-au terminat, competiția urmând să fie reluată în primăvara anului viitor.

Opt echipe s-au înscris în Maramureș la ediția 2019/2020 a Cupei Satelor, o competiție națională organizată de Federația Română de Fotbal cu sprijinul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și dedicată în acest an copiilor născuți în 2007 și mai mici.

GRUPE

Grupa A: Recea, Cicârlău;

Grupa B: Fărcașa, Băița de sub Codru, Mireșu Mare;

Grupa C: Ocna Șugatag, Bogdan Vodă, Săpânța;

PROGRAM ȘI REZULTATE

În prima fază a competiției, cea județeană (organizată pe plan local de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș), au loc turneele în grupe, fiecare echipă având obligația de a organiza câte un astfel de turneu.

Etapa I

Grupa A: Recea – Cicârlău 3-2 (17 noiembrie, Săsar);

Grupa B: Fărcașa – Mireșu Mare 5-1; Mireșu Mare – Băița de sub Codru 2-2; Fărcașa – Băița de sub Codru 0-1 (15 noiembrie, Tămaia);

Grupa C: Bogdan Vodă – Săpânța 1-1, Săpânța – Ocna Șugatag 2-0, Ocna Șugatag – Bogdan Vodă 0-1 (23 noiembrie, Ocna Șugatag);

Etapa a II-a

Grupa A: Recea – Cicârlău 2-2 (24 noiembrie, Săsar);

Grupa B: Băița de sub Codru – Mireșu Mare 0-2; Fărcașa – Băița de sub Codru 2-0, Mireșu Mare – Fărcașa 0-3 (21 noiembrie, Băița de sub Codru);

Grupa C: se va juca în primăvară;

Etapa a III-a

Grupa A: se va juca în primăvară;

Grupa B: Băița de sub Codru – Mireșu Mare 2-1; Fărcașa – Băița de sub Codru 1-0; Fărcașa – Mireșu Mare 2-1 (25 noiembrie, Mireșu Mare);

Grupa C: se va juca în primăvară.

Grupa B a terminat competiția, echipa din Fărcașa calificându-se pentru turneul județean final, care se va disputa în martie 2020.

Campioana Maramureșului la Cupa Satelor se va califica la etapa regională, planificată pentru perioada 29 martie – 10 mai, când – la nivelul țării – vor fi organizate 8 zone. Maramureșul face parte din zona 8, alături de Cluj, Bistrița Năsăud, Sălaj, Bihor, Satu Mare. În perioada 17-31 mai va fi programată etapa finală.