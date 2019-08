CS Minaur și ACS Fotbal Comuna Recea s-au întâlnit sâmbătă pe stadionul Viorel Mateianu, meciul încheindu-se la egalitate, 1-1 (0-1). Să vedem ce au avut de spus după meci cei doi antrenori și doi dintre jucătorii celor două echipe.

Dorin Toma (antrenor principal CS Minaur): “Un joc total diferit față de meciul de miercuri. L-am abordat foarte serios pentru că ne interesează campionatul. Ați văzut și voi, a fost un joc la o singură poartă. Din păcate, adversarul nostru are o ocazie și reușește să marcheze. După părerea mea, am avut 7-8 ocazii de a marca. Au fost multe faulturi făcute de cei de la Recea, care, din păcate, nu s-au soldat cu cartonașe galbene. Îi felicit pentru jocul pe care l-au făcut, și-au urmărit interesul, la fel ca și noi. Sperăm să ne revenim cât de repede, pentru că facem un joc foarte bun și este păcat că încă nu aducem puncte. Dar vom reuși în etapele care urmează. În câteva etape vom ajunge sus de tot”.

“Înainte de începerea reprizei secunde a fost o altercație cu jucătorii adverși, care poate că așa sunt învățați să înjure antrenorii adverși, arbitrii, spectatorii. A fost doar o discuție, să nu se comporte în acest fel, dar ei au amplificat-o”.

Romulus Buia (antrenori principal Recea): “V-am zis că o să fie mai greu. Nu prea am contat în atac, dar e bine că am înscris. A trebuit să-i refacem cât mai repede după trei zile. Noi n-am avut prea multe schimbări în echipă, suntem cam obosiți, dar eu zic că am oferit un spectacol frumos, cu două goluri senzaționale. Păcat că nu am reușit să luăm toate cele trei puncte. Acesta este fotbalul. Un punct în deplasare este important. Avem o săptămână de pregătire în față și vrem să-i aducem pe jucători la capacitate maximă, pentru că iar avem doi accidentați și nu avem un lot prea numeros. Și azi am făcut două schimbări, doar două, pentru că nu am avut soluții pentru atac. Acesta este lotul, sperăm să ne recuperăm. Nu știu ce s-a întâmplat la pauză, eu eram înăuntru, nu a fost pe bancă”.

Viorel Chinde (jucător Recea): “Având în vedere că am jucat din trei în trei zile suntem mulțumiți de acest rezultat, chiar dacă se putea și mai bine. Într-un final e bine că n-am pierdut și am scos un punct din deplasare. A fost destul de greu, având în vedere și căldura. Am luat golul ăla prea ușor, dar a fost o execuție frumoasă din partea adversarului. Sperăm să mergem mai bine în meciurile următoare și să ne îndeplinim obiectivul, care este promovarea”.

Adrian Bedea (jucător CS Minaur): “A fost frustrant. Am muncit mult săptămâna asta, la fel ca și celelalte. Din păcate pentru noi, nu reușim să obținem prima victorie, să reușim să ne descătușăm. E greu, am primit un gol dintr-o singură ocazie, pe un contraatac. Acesta este fotbalul și sper ca la meciul următor să fim noi avantajați. Cu siguranță, astăzi meritam victoria. Poate că ne-a lipsit luciditatea în fața porții, norocul. Poate și cu puțin noroc era altul rezultatul, pentru că am avut multe faze fixe bătute acolo, în 6m. Jocul de astăzi ne dă speranțe că vom putea aduce puncte din cele două deplasări care vin. Luăm fiecare meci în parte și vor veni și victoriile”.